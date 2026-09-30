Gdzie na grzyby? Trwa doskonały sezon na zbiory

W Polsce wrzesień to jeden z najistotniejszych miesięcy dla miłośników grzybobrania. Odpowiednie warunki, takie jak ciepłe dni przeplatane chłodniejszymi nocami oraz wilgotna ściółka, sprzyjają obfitemu wysypowi wielu znanych odmian. Podczas leśnych spacerów można natknąć się na kurki, rydze, koźlarze, podgrzybki oraz borowiki.

Co ważne, zbiory nie kończą się wraz z początkiem października. Przy odpowiedniej wilgotności wiele grzybów rośnie aż do późnej jesieni. Prawdziwki, które owocują od lata do jesieni, najlepiej zbierać na przełomie tych dwóch pór roku. Borowiki szlachetne najczęściej rosną w lasach liściastych, iglastych oraz mieszanych.

Podczas grzybobrania kluczowe jest zwrócenie uwagi na typ lasu. Borowiki często wyrastają w otoczeniu świerków i sosen, choć nierzadko można je znaleźć także w lasach mieszanych. Warto przeszukiwać obrzeża lasów, okolice leśnych ścieżek oraz te fragmenty, gdzie dociera więcej światła słonecznego.

Niezmiennie najważniejsza zasada grzybiarza głosi: do koszyka trafiają tylko te okazy, których jesteśmy stuprocentowo pewni. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości grzyb powinien pozostać nienaruszony w lesie.

Dlaczego prawdziwek to król polskich lasów?

Gdyby zapytać bywalców lasów o najbardziej wartościowy grzyb, zdecydowana większość wskaże prawdziwka, znanego również jako borowik szlachetny. Lasy Państwowe uznają ten gatunek za jeden z najchętniej poszukiwanych i najwyżej cenionych darów natury w naszym kraju.

Jego największą zaletą jest niezwykły zapach. Borowik charakteryzuje się bardzo intensywnym i głębokim aromatem, który jest typowy dla świeżych leśnych zbiorów, a jego smak jest niezwykle łagodny. W kulinarnych opisach tego gatunku często przewija się również wzmianka o subtelnej orzechowej nucie.

To właśnie ta idealna harmonia sprawia, że prawdziwki cieszą się tak ogromnym uznaniem. Nie wymagają one wielu przypraw, by zdominować danie. Zaledwie kilka młodych grzybów podsmażonych na maśle wystarczy, aby uzyskać potrawę o mocnym, leśnym charakterze. Natomiast w formie suszonej borowiki idealnie wzbogacają smak świątecznych uszek, farszów, sosów czy zup.

Suszenie borowików. W czym tkwi ich kulinarny sekret?

Borowik szlachetny posiada jeszcze jedną fascynującą właściwość. Proces suszenia sprawia, że jego leśny aromat staje się znacznie potężniejszy.

Jak zaznaczają Lasy Państwowe, prawdziwki są wręcz stworzone do suszenia. Dzięki temu zabiegowi nie tylko zachowują swój unikalny charakter, ale wręcz potęgują swój intensywny zapach.

Z tego powodu suszone prawdziwki odgrywają kluczową rolę w tradycyjnej kuchni polskiej. Nawet niewielki dodatek takiego suszu sprawia, że potrawa zyskuje niesamowitą głębię smaku. Dlatego też grzyby te są nieodłącznym elementem dań z kapustą, farszów do uszek i pierogów, a także aromatycznych sosów i zup grzybowych.

Pełne zestawienie najpyszniejszych grzybów można zobaczyć w poniższej galerii.