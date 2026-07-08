Wyniki matur 2026 Gliwice. Jak poradzili sobie gliwiccy uczniowie?

Anna Wojnowska
2026-07-08 13:38

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała oficjalne wyniki matur 2026. Wiadomo już, jak z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie z Gliwic. Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące zdawalności oraz średnich wyników z przedmiotów podstawowych i rozszerzonych.

Uczniowie piszący egzamin w sali lekcyjnej. O wynikach matur 2026 w Gliwicach przeczytasz na Eska.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Wyniki matur Gliwice: ogólna zdawalność w 2026 roku

W 2026 roku do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w Gliwicach przystąpiło 1944 uczniów. Świadectwo dojrzałości uzyskało 1642 z nich, co przekłada się na ogólną zdawalność na poziomie 84,47%. To kluczowy wskaźnik, który w wiarygodny sposób pokazuje poziom przygotowania tegorocznych absolwentów szkół średnich w regionie.

Jak wypadły przedmioty podstawowe na maturze w Gliwicach?

Egzaminy na poziomie podstawowym są obowiązkowe dla każdego maturzysty i w głównej mierze decydują o ostatecznym uzyskaniu świadectwa dojrzałości. Oto szczegółowe wyniki matur w Gliwicach z trzech głównych przedmiotów:

  • Język polski: do egzaminu przystąpiło 1955 osób. Zdało go 96,19% uczniów, a średni wynik wyniósł 60,70%.
  • Matematyka: z królową nauk zmierzyło się 1950 maturzystów. Zdawalność ukształtowała się na poziomie 88,12%, natomiast średni wynik to 61,58%.
  • Język angielski: to najchętniej wybierany nowożytny język obcy. Przystąpiło do niego 1912 osób, osiągając wysoką zdawalność rzędu 96,70% oraz średni wynik na poziomie 81,73%.

Analizując powyższe dane, można zauważyć, że gliwiccy uczniowie wyjątkowo dobrze poradzili sobie z językiem obcym. Jeśli jesteś jednym z tegorocznych absolwentów, tak wysoki wynik z pewnością ułatwi Ci start w rekrutacji na studia.

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Najpopularniejsze przedmioty rozszerzone a wyniki matur w Gliwicach

Wyniki z przedmiotów na poziomie rozszerzonym odgrywają kluczową rolę podczas ubiegania się o miejsce na uczelniach wyższych. W Gliwicach uczniowie najczęściej decydowali się na zdawanie języka angielskiego, matematyki oraz biologii. Poniżej znajduje się zestawienie średnich wyników z pięciu najchętniej wybieranych rozszerzeń w tym mieście:

  • Język angielski: 1285 zdających, średni wynik: 69,87%.
  • Matematyka: 615 zdających, średni wynik: 37,98%.
  • Biologia: 372 zdających, średni wynik: 44,62%.
  • Język polski: 347 zdających, średni wynik: 38,42%.
  • Geografia: 271 zdających, średni wynik: 42,23%.

Pamiętaj, że w przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym nie obowiązuje próg zdawalności (30%), dlatego absolutnie każdy uzyskany przez Ciebie punkt ma ogromne znaczenie. Warto z wyprzedzeniem przeliczyć swoje wyniki i upewnić się, czy pozwolą Ci one na dostanie się na wybrane i wymarzone kierunki studiów.

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