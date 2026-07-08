Wyniki matur 2026 Częstochowa. Jak poradzili sobie uczniowie z Częstochowy?

Wyniki matur Częstochowa: Ilu uczniów zdało w 2026 roku?

W 2026 roku do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w Częstochowie przystąpiło łącznie 3273 uczniów. Z oficjalnych danych OKE i CKE wynika, że świadectwo dojrzałości uzyskało 2671 z nich. Oznacza to, że ogólna zdawalność w Częstochowie wyniosła dokładnie 81,61%.

Analiza tych statystyk pozwala ocenić ogólny poziom wiedzy tegorocznych absolwentów z regionu. Dla wielu osób wybierających się na studia to przydatny punkt odniesienia przed rozpoczęciem pełnego procesu rekrutacyjnego na uczelnie wyższe.

Wyniki matur Częstochowa: Przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym

Każdy absolwent musiał przystąpić do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W Częstochowie zdecydowana większość uczniów jako język obcy wybrała angielski. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zestawienie średnich wyników oraz ogólnej zdawalności z tych kluczowych przedmiotów:

Język polski: do egzaminu przystąpiło 3288 osób. Średni wynik w mieście wyniósł 59,28%, a zdawalność osiągnęła poziom 93,61%.

do egzaminu przystąpiło 3288 osób. Średni wynik w mieście wyniósł 59,28%, a zdawalność osiągnęła poziom 93,61%. Matematyka: egzamin pisało 3285 zdających. Średni wynik z tego przedmiotu to 57,53%, przy zdawalności na poziomie 86,07%.

egzamin pisało 3285 zdających. Średni wynik z tego przedmiotu to 57,53%, przy zdawalności na poziomie 86,07%. Język angielski: do matury z tego języka przystąpiły 3263 osoby. Średni wynik to 79,16%, a egzamin z sukcesem zaliczyło 95,05% piszących.

Warto pamiętać, że Twój indywidualny wynik może różnić się od średniej dla danego miasta. Dobrze jest jednak zestawić swoje punkty z ogólnymi statystykami, aby lepiej zorientować się w szansach podczas rywalizacji o indeksy.

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Wyniki matur Częstochowa: Jak wypadły egzaminy na poziomie rozszerzonym?

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości i wziąć udział w rekrutacji na studia, każdy uczeń musiał w 2026 roku przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Egzaminy te nie posiadają progu zdawalności (nie można ich nie zdać, o ile uczeń podszedł do testu i go nie unieważniono), dlatego kluczowym wskaźnikiem jest tutaj uśredniony wynik. Z jakimi przedmiotami uczniowie z Częstochowy mierzyli się najczęściej?

Język angielski: tradycyjnie cieszył się największym zainteresowaniem. Z arkuszem zmierzyły się 2562 osoby, osiągając średni wynik równy 68,48%.

tradycyjnie cieszył się największym zainteresowaniem. Z arkuszem zmierzyły się 2562 osoby, osiągając średni wynik równy 68,48%. Biologia: to jeden z najpopularniejszych przedmiotów przyrodniczych. Pisało go 809 uczniów, a średnia wyniosła 42,82%.

to jeden z najpopularniejszych przedmiotów przyrodniczych. Pisało go 809 uczniów, a średnia wyniosła 42,82%. Matematyka: z zadaniami z poziomu rozszerzonego zmagały się 762 osoby. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 34,14%.

z zadaniami z poziomu rozszerzonego zmagały się 762 osoby. Średni wynik z tego przedmiotu wyniósł 34,14%. Geografia: z egzaminem z geografii zmierzyło się 731 absolwentów, uzyskując średnio 43,76% punktów.

Jeśli planujesz aplikować na oblegane, renomowane kierunki, to właśnie te wyniki odegrają decydującą rolę. Przeanalizuj uważnie wymagania rekrutacyjne wybranej uczelni wyższej i sprawdź, czy przeliczniki punktowe działają na Twoją korzyść.