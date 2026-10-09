Wstrząs pod ziemią w kopalni Budryk. Ewakuowano górników!

Jak informuje dziennikarz Radia Eska, do wstrząsu doszło w nocy w kopalni Budryk, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Po zdarzeniu służby natychmiast podjęły działania, a górnicy zostali wyprowadzeni na powierzchnię.

Na szczęście wstrząs nie spowodował skutków na dole kopalni. Nikt nie ucierpiał. Mimo to wydobycie na jednej ze ścian zostało wstrzymane.

Kopalnia Budryk znajduje się w Ornontowicach w województwie śląskim i należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kopalnia Budryk w Ornontowicach była budowana w latach 1978–1994. Wydobycie węgla rozpoczęto w marcu 1994 roku w ramach rozruchu technologicznego, a formalną działalność eksploatacyjną podjęto rok później. W 2008 roku zakład został włączony w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Złoże obejmuje tereny Ornontowic, Gierałtowic, Mikołowa, Orzesza i Czerwionki-Leszczyn. Zasoby operatywne kopalni wynoszą 223,5 mln ton, a produkowany tam węgiel należy do typu 34.2.