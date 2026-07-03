Odpowie za kradzież rozbójniczą oraz niszczenie mienia

24-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące po sprawie kradzieży rozbójniczej w sklepie w Wodzisławiu Śląskim. Kobieta usłyszała też 7 dodatkowych zarzutów związanych ze zniszczeniem mienia w kilku miejscowościach powiatu.

Jak podaje slaska.policja.gov.pl, wniosek o zastosowanie aresztu złożyli śledczy i prokurator, a decyzję podjął Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim. To etap postępowania przygotowawczego i postawionych zarzutów, a nie prawomocne rozstrzygnięcie sprawy.

Zgłoszenie ze sklepu w Wodzisławiu Śląskim

Początkiem całej sprawy było zgłoszenie o kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów na terenie Wodzisławia Śląskiego. Według ustaleń policjantów młoda kobieta po kradzieży kosmetyków próbowała uciec.

Gdy pracownica sklepu próbowała ją zatrzymać, doszło do ataku. Komunikat nie podaje nazwy sklepu, dokładnej daty zdarzenia ani informacji o stanie zdrowia pracownicy.

Policja przekazała, że szybko ustalono, kto może odpowiadać za to przestępstwo. Jeszcze tego samego dnia kobietę zauważyli mundurowi z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego z Pszowa, a następnie ją zatrzymali. Po interwencji 24-latka trafiła do policyjnego aresztu.

Śledczy połączyli sprawę z innymi zniszczeniami

Kolejnego dnia kobieta usłyszała zarzut kradzieży rozbójniczej. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła, bo śledczy przedstawili jej także łącznie 7 zarzutów dotyczących zniszczenia mienia.

Z informacji opublikowanych przez slaska.policja.gov.pl wynika, że dodatkowe zarzuty mają dotyczyć między innymi zniszczenia wiat przystankowych w Rydułtowach, Radlinie i Wodzisławiu Śląskim. Policja wskazuje, że według jej ustaleń to ta sama 24-latka miała być odpowiedzialna również za te czyny.

Łączna wartość zniszczonego mienia została oszacowana na ponad 16 tys. zł. Ta kwota odnosi się do strat związanych ze zniszczeniami, a nie do wartości skradzionych kosmetyków. Sam komunikat nie precyzuje, jakie jeszcze mienie poza wiatami miało zostać uszkodzone.

Sprawa dotyczy kilku miejscowości powiatu

Dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego to ważna informacja z dwóch powodów. Z jednej strony chodzi o zdarzenie w sklepie i atak na pracownicę podczas próby ujęcia osoby podejrzewanej o kradzież. Z drugiej - o zniszczenia infrastruktury, z której mieszkańcy korzystają na co dzień.

Sprawa obejmuje bowiem nie tylko Wodzisław Śląski, ale też Rydułtowy, Radlin i działania policjantów z Pszowa. To oznacza, że postępowanie dotyczy kilku punktów na mapie powiatu, a nie jednego incydentu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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