Wielka koszykówka wraca do Sosnowca! Cztery drużyny, dwa dni emocji i walka o wyjątkowe trofeum

Koszykarski sezon jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a kibice już mogą szykować się na wielkie granie. 26 i 27 września w Arenie Sosnowiec odbędzie się turniej o Superpuchar Polski. W walce o trofeum im. Adama Wójcika spotkają się cztery zespoły, które w poprzednich rozgrywkach należały do ścisłej krajowej czołówki.

Na parkiecie pojawią się mistrzowie Polski - Legia Warszawa, zdobywcy Pucharu Polski - Energa Trefl Sopot, brązowi medaliści - Dziki Warszawa oraz wicemistrzowie kraju - Zastal Zielona Góra.

To oznacza jedno: już na początku sezonu w Sosnowcu nie zabraknie spotkań, w których stawka będzie naprawdę wysoka.

Najpierw półfinały, potem wielki finał

Superpuchar Polski po raz trzeci zostanie rozegrany w formule dwudniowego turnieju. W sobotę kibiców czekają dwa półfinały, a w niedzielę - najważniejsze spotkanie całego weekendu.

Sobota, 26 września:

16:30 - Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot

19:15 - Dziki Warszawa - Zastal Zielona Góra

Zwycięzcy obu spotkań zmierzą się w niedzielnym finale. Początek zaplanowano na 17:30.

Jest więc o co walczyć. Zwycięzca turnieju rozpocznie sezon z pierwszym trofeum na koncie, a pozostałe drużyny będą chciały pokazać swoją siłę jeszcze przed startem ligowych rozgrywek.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Trofeum ma wyjątkowego patrona

Stawką rywalizacji będzie Superpuchar Polski im. Adama Wójcika. To szczególne wyróżnienie dla jednego z najwybitniejszych polskich koszykarzy, a sam turniej jest pierwszym dużym akcentem nowego sezonu.

W Sosnowcu spotkają się zespoły reprezentujące różne historie i style, ale cel będzie jeden - zakończyć weekend z trofeum.

Dla kibiców to z kolei świetna okazja, żeby zobaczyć w jednym miejscu aż cztery zespoły, które w poprzednim sezonie walczyły o najważniejsze krajowe cele.

Arena Sosnowiec gotowa na koszykarskie emocje

Przez dwa dni Arena Sosnowiec będzie miejscem, w którym będzie można poczuć atmosferę wielkiego sportu jeszcze zanim na dobre ruszy ligowy sezon.

Sobotni terminarz został ułożony tak, aby kibice mogli zobaczyć oba półfinały. Najpierw na parkiet wyjdą Legia Warszawa i Energa Trefl Sopot, a wieczorem Dziki Warszawa oraz Zastal Zielona Góra. W niedzielę pozostanie już tylko najważniejsze pytanie: kto sięgnie po Superpuchar Polski?

Spotkania turnieju będą również transmitowane w sportowych stacjach Polsatu.

Nie tylko mecze. To będzie mocne rozpoczęcie sezonu

Superpuchar to także pierwszy sygnał, że wielkie emocje w polskiej koszykówce wracają na dobre. Sezon 2026/2027 ORLEN Basket Ligi rozpocznie się 2 października, więc turniej w Sosnowcu będzie bezpośrednim preludium do ligowej rywalizacji.

Kibice dostają więc możliwość zobaczenia najlepszych krajowych zespołów jeszcze przed rozpoczęciem regularnych rozgrywek. A zawodnicy – szansę na zdobycie trofeum już na samym początku nowego sezonu.

Superpuchar Polski 2026 – najważniejsze informacje

📍 Miejsce: Arena Sosnowiec, ArcelorMittal Park

📅 Data: 26–27 września 2026 r.

🏀 Drużyny: Legia Warszawa, Energa Trefl Sopot, Dziki Warszawa, Zastal Zielona Góra

🏆 Stawka: Superpuchar Polski im. Adama Wójcika

Terminarz:

26 września, sobota

16:30 - Legia Warszawa - Energa Trefl Sopot

19:15 - Dziki Warszawa - Zastal Zielona Góra

27 września, niedziela

17:30 - finał

Bilety na turniej są dostępne w serwisie eBilet.