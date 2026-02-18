Nagły zastrzyk światła. Efekt widoczny gołym okiem

Koniec zimy to dla wielu z nas oczekiwanie na dłuższe i jaśniejsze dni. Zmiana czasu na letni gwałtownie przyspiesza ten proces, dając nam więcej światła w godzinach popołudniowych i wieczornych. W 2026 roku ten efekt będzie wyjątkowo odczuwalny, co doskonale widać na przykładzie Katowic.

W połowie lutego słońce chowa się za horyzontem tuż po godzinie 17:00, pozostawiając niewiele czasu na aktywność po pracy. Jednak już 31 marca, zaledwie dwa dni po zmianie czasu, zachód słońca nastąpi ponad dwie godziny później. To jak wciśnięcie przełącznika, który nagle wydłuża dzień i otwiera nowe możliwości spędzania wolnego czasu na zewnątrz.

Kiedy przestawiamy wskazówki zegarków?

Technicznie rzecz biorąc punktualnie o godz. 2 w nocy w niedzielę 29 marca powinniśmy przestawić zegarki na godzinę 3. To ma ogromne znaczenie dla rozkładów jazdy autobusów, tramwajów i rozkładów lotów samolotów. Większość jednak przestawi analogowe zegary jeszcze wieczorem poprzedniego dnia i nie będzie się zrywała na nogi w środku nocy. Na szczęście większość smartfonów, komputerów i nowoczesnych urządzeń elektrycznych samodzielnie zmienia godziny.

Porównanie światła dziennego w Katowicach w 2026 roku

Efekty przestawienia wskazówek zegara i zmiany czasu na letni są znaczące, co ilustruje przykład Katowic: 15 lutego słońce zaszło tam o 17:01. 31 marca, już po zmianie na czas letni, jego zachód nastąpi dopiero o 19:14. Te dodatkowe godziny zapewniają znacznie więcej światła dziennego w godzinach wieczornych, co sprzyja aktywności po pracy. Będzie można na przykład dłużej cieszyć się wieczornymi spacerami z psem, bo będzie jaśniej.

Efekty nie są tak wyraźne rano: podczas gdy w połowie lutego słońce wzeszło około 6:55, 31 marca wzejdzie o 6:22, ponieważ mimo przesunięcia wskazówek zegara dni stają się coraz dłuższe.

Dlaczego zegarki przestawimy wcześniej? To proste

W 2026 roku zmiana czasu na letni nastąpi w nocy z 28 na 29 marca, czyli o dzień wcześniej niż w roku 2025. Powód jest czysto matematyczny i wynika wprost z unijnych przepisów obowiązujących od 1996 roku. Dyrektywa stanowi, że czas letni rozpoczyna się zawsze w ostatnią niedzielę marca.

Ponieważ układ dni tygodnia w kalendarzu co roku się przesuwa, zmienia się również konkretna data. O godzinie 2:00 w nocy przesuniemy wskazówki zegarów na 3:00, „tracąc” jedną godzinę snu.

Ciemna strona zmiany. Zagrożenie na drogach

Niestety, nagła zmiana rytmu dnia i nocy ma swoją cenę. Najbardziej odczuwają ją dzikie zwierzęta, których biologiczny zegar nie jest zsynchronizowany z naszymi administracyjnymi decyzjami. Jelenie, sarny czy dziki swoją największą aktywność wykazują o świcie i o zmierzchu.

Gdy z dnia na dzień zmierzch przesuwa się o godzinę, zwierzęta wciąż wychodzą na żer o tej samej porze, co wcześniej. Niestety, w tym czasie na drogach panuje już znacznie większy ruch. To prosta droga do tragedii – ryzyko kolizji z leśną zwierzyną w okresie tuż po zmianie czasu drastycznie wzrasta.

Jak zapamiętać zmianę? Proste triki i kluczowe daty

Choć co jakiś czas wraca dyskusja na temat zniesienia sezonowej zmiany czasu, na razie nic nie wskazuje na to, by obecne regulacje miały zostać uchylone. Warto więc przypomnieć sobie proste mnemotechniki, które pomagają uniknąć pomyłki:

Wiosną przesuwamy czas do przodu (jak meble ogrodowe wystawiane przed dom).

Jesienią cofamy czas do tyłu (jak meble chowane z powrotem do schowka).

Poniżej kluczowe daty zmiany czasu w 2026 roku.

Rodzaj zmiany Kiedy? Jak przestawiamy zegarki? Zmiana na czas letni Noc z 28 na 29 marca 2026 Z 2:00 na 3:00 (do przodu) Zmiana na czas zimowy Noc z 24 na 25 października 2026 Z 3:00 na 2:00 (do tyłu)