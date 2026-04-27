Nowe sanktuarium na mapie Śląska

W naszym kraju funkcjonuje obecnie siedem sanktuariów poświęconych bezpośrednio świętemu Wojciechowi, który pełni rolę jednego z najważniejszych patronów państwa polskiego. Chociaż na terenie całej Polski można doliczyć się ponad 230. świątyń noszących jego wezwanie, to prestiżowa ranga sanktuarium przypada wyłącznie wybranym świątyniom. Najczęściej wyróżnienie to spotyka obiekty sakralne mocno zakorzenione w tradycji przebywania w nich świętego lub te bezpiecznie przechowujące jego cenne relikwie.

Do grona najważniejszych ośrodków kultu tego patrona zaliczają się między innymi Gniezno, Gdańsk, Białystok, Bieliny, Cieszęcin, Tum pod Łęczycą oraz Gorzedziej. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, od 26 kwietnia 2026 roku do tego niezwykle elitarnego zbioru miejsc kultu dołączył również Radzionków.

W minioną niedzielę wierni z parafii świętego Wojciecha zgromadzili się na uroczystych obchodach. Właśnie podczas tych podniosłych uroczystości oficjalnie poinformowano zgromadzonych, że radzionkowska świątynia zyskała zaszczytny tytuł nowej rangi kościelnej.

Ogromne znaczenie tego historycznego momentu zaakcentował w swoim wystąpieniu ksiądz Damian Wojtyczka. Proboszcz miejscowej parafii podkreślił dobitnie, że lokalna wspólnota wiernych odczuwa wielką wdzięczność oraz w pełni uzasadnioną dumę. Taki stan rzeczy stanowi bezpośredni efekt ponad siedmiusetletniej tradycji kultu świętego Wojciecha pieczołowicie pielęgnowanego na tym terenie.

Odpust i jubileusz radzionkowskiej parafii

To podniosłe wydarzenie religijne zbiegło się w czasie z tradycyjnym odpustem parafialnym, który w kalendarzu liturgicznym przypada akurat na Niedzielę Dobrego Pasterza. Jest to niezwykle istotny dzień dla całego Kościoła katolickiego, ponieważ wierni gromadzą się wtedy na modlitwach w intencji nowych powołań kapłańskich oraz proszą o odwagę niezbędną do codziennego i otwartego głoszenia wiary.

Ksiądz proboszcz Damian Wojtyczka zwrócił szczególną uwagę na fakt, że niedzielne uroczystości stanowiły jednoczesne zwieńczenie całego roku jubileuszowego. Miejscowi wierni świętowali sto pięćdziesiąt lat od momentu poświęcenia obecnego budynku kościoła oraz okrągłe siedem stuleci od pojawienia się w księgach pierwszych historycznych wzmianek dotyczących samej miejscowości oraz tamtejszej parafii.

Arcybiskup Andrzej Przybylski wizytuje Radzionków

Uroczystej mszy świętej przewodniczył osobiście arcybiskup Andrzej Przybylski. Duchowny w swoim słowie mocno uwypuklił unikalny charakter tego momentu oraz olbrzymią wagę ostatecznej decyzji władz o powołaniu zupełnie nowego sanktuarium.

Katowicki hierarcha stwierdził jednoznacznie, że radzionkowska wspólnota parafialna przyjmuje teraz rolę prawdziwego światła świętości dla obszaru całej archidiecezji. Sama zabytkowa świątynia oficjalnie dołącza do grona najbardziej szczególnych i szanowanych miejsc kultu religijnego w tym regionie.

W nabożeństwie wzięli udział liczni księża, duszpasterze od lat związani z Radzionkowem oraz gigantyczne tłumy miejscowych parafian. Spora część wiernych zaprezentowała się z tej okazji w tradycyjnych strojach śląskich, a centralnym symbolem całego wydarzenia pozostawały wystawione relikwie świętego Wojciecha, pełniącego funkcję głównego patrona Polski oraz samej parafii.

Arcybiskup Andrzej Przybylski bezpośrednio nawiązał podczas głoszonej homilii do biblijnej postaci Jezusa Dobrego Pasterza, który pewnie kieruje swoich wyznawców w stronę życia w obfitości. Hierarcha zauważył przy tym z pełnym przekonaniem, że religijność mieszkańców Radzionkowa charakteryzuje się bardzo głębokimi korzeniami i jest pilnie przekazywana od wielu pokoleń, stanowiąc w pełni świadomy wybór zgromadzonej wspólnoty.

Ten kościół i to miejsce nosi w sobie mnóstwo historycznych wydarzeń, a my, współcześni, możemy być świadkami kolejnego z nich. Kiedy ta piękna świątynia i jeszcze starsza wspólnota parafialna staje się światłem. Światłem świętości dla całej archidiecezji, Kościoła na Górnym Śląsku. Staje się sanktuarium, miejscem szczególnym, świętym i wybranym przez samego Boga - zaznaczył abp Andrzej.

Dostojnik kościelny wezwał z ambony wszystkich zgromadzonych uczestników liturgii do tego, aby każdy wierzący stawał się na co dzień żywym głosem Boga dla innych ludzi i dawał autentyczne świadectwo niezachwianej wiary w prozaicznym życiu.

Dekret i symboliczne dary od parafian z Radzionkowa

Prawdziwym punktem kulminacyjnym świątecznych obchodów okazało się oficjalne odczytanie publiczne specjalnego dekretu biskupiego. Dokument ten formalnie ustanowił zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Wojciecha nowym sanktuarium o bardzo ważnej randze diecezjalnej.

W trakcie uroczystej procesji z darami ołtarza miejscowi wierni przynieśli między innymi pamiątkowy, symboliczny klucz do bram miasta. Najmłodsi parafianie przygotowali natomiast siedemset własnoręcznie wykonanych serc, które doskonale obrazowały ich modlitewne zaangażowanie w bieżące życie lokalnej społeczności.

Tuż po ostatecznym zakończeniu mszy świętej przedstawiciele parafian wyrazili ogromną wdzięczność arcybiskupowi za jego przełomową decyzję oraz wspólną modlitwę, wręczając mu w dowód uznania specjalną płaskorzeźbę przedstawiającą architekturę świątyni. Metropolita katowicki przypomniał zebranym tłumom, że nowy status to nie tylko wielkie wyróżnienie, ale przede wszystkim trudny początek zupełnie nowej drogi duszpasterskiej, gorąco wzywając jednocześnie do nieustannego przekazywania wiary najmłodszym pokoleniom.

To niezwykle doniosłe wydarzenie znalazło swój właściwy finał w tradycyjnej procesji eucharystycznej oraz donośnym odśpiewaniu religijnego hymnu „Te Deum”. Ten podniosły muzyczny gest w sposób ostateczny i bardzo symboliczny zamknął niezwykle ważny historyczny dzień dla całego Radzionkowa.