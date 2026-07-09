Zamknięcie autostrady D3. Wakacyjne wyjazdy w stronę Słowacji będą trudniejsze

W samym środku sezonu letniego przekroczenie południowej granicy naszego kraju pochłonie zdecydowanie więcej czasu. Słowackie władze drogowe przekazały informacje o całkowitym wyłączeniu z ruchu fragmentu autostrady D3 na odcinku Svrčinovec–Skalité, tuż przy polskim przejściu granicznym Zwardoń–Skalité. Prace i związane z nimi blokady rozpoczną się 12 lipca o godzinie 23.00, a ich zakończenie przewidziano dopiero na 17 sierpnia o godzinie 8.00.

Zamknięty odcinek stanowi jeden z kluczowych korytarzy transportowych dla Polaków ruszających w północne i środkowe rejony Słowacji, a także podróżujących dalej w kierunku Węgier oraz państw południowej Europy.

Zablokowanie głównej drogi nieuchronnie przełoży się na wzmożony ruch na trasach zastępczych i powstawanie potężnych zatorów. Problemy będą najbardziej odczuwalne w trakcie weekendów oraz w momentach największych fali urlopowych wyjazdów.

Zakaz tranzytu dla ciężarówek. Zmiany na drodze I/12

Poważne konsekwencje decyzji drogowców odczują także osoby prowadzące pojazdy o dużej masie. Słowacy ogłosili, że na drodze krajowej nr I/12 pomiędzy miejscowościami Skalité a Svrčinovec wprowadzony zostanie bezwzględny zakaz tranzytu dla ciężarówek. Dla przewoźników oznacza to przymus korzystania ze specjalnie wyznaczonych objazdów oraz konieczność precyzyjnego przeliczenia czasu przejazdu transportu.

Odpowiednie służby apelują do zmotoryzowanych, aby na bieżąco monitorowali komunikaty drogowe i z góry zakładali opóźnienia w dotarciu do celu. Warto jeszcze przed odpaleniem silnika przeanalizować mapę i wybrać alternatywną drogę, co jest szczególnie istotne, jeśli wyprawa zaplanowana jest na wolne dni lub szczyt sezonu turystycznego.

Wszyscy kierujący muszą zwracać baczną uwagę na tymczasowe tablice informacyjne i bezwzględnie podporządkowywać się wytycznym osób kierujących ruchem. Takie zachowanie zminimalizuje ryzyko kolizji i zagwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa na drodze. Turyści oraz kierowcy tranzytowi zmierzający w stronę Słowacji muszą po prostu doliczyć spory margines czasu na pokonanie tego odcinka.

Niedawno w rejonie Zwardonia doszło do tragicznej sytuacji, w wyniku której zmarł turysta: