W tych miastach oddycha się najgorzej. To trzy metropolie z południa Polski

Ranking, który pokazuje więcej niż tylko komfort życia

Zestawienie Business Insider objęło 16 miast wojewódzkich i powstało na podstawie danych z przełomu 2025 i 2026 roku. Autorzy wzięli pod uwagę sześć istotnych wskaźników - od poziomu bezrobocia i wynagrodzeń, przez ceny mieszkań, po dostępność opieki zdrowotnej, przestępczość i jakość powietrza.

Co ciekawe, to właśnie ten ostatni element - często niedoceniany w codziennych rozważaniach o miejscu do życia - okazał się jednym z najsłabszych punktów największych metropolii południowej Polski. Które miasta wypadły najgorzej? O tym dowiecie się z najszej galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych miastach oddycha się najgorzej

6

Duże miasta, duży problem

Największe problemy z jakością powietrza najczęściej występują właśnie w dużych miastach. To efekt kumulacji wielu czynników – przede wszystkim intensywnego ruchu samochodowego, gęstej zabudowy oraz dużej liczby źródeł emisji, takich jak piece grzewcze czy zakłady przemysłowe. W metropoliach zanieczyszczenia mają też trudniejsze warunki do rozpraszania się, zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie i niekorzystnym ukształtowaniu terenu. W efekcie to właśnie mieszkańcy największych ośrodków miejskich najczęściej oddychają powietrzem o najgorszej jakości, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym.

Jakość powietrza coraz ważniejsza dla mieszkańców

Ranking Business Insider pokazuje wyraźnie, że o jakości życia w mieście nie decydują już tylko zarobki czy rynek pracy. Coraz większe znaczenie ma środowisko, a przede wszystkim to, czym oddychają mieszkańcy na co dzień. W dobie rosnącej świadomości zdrowotnej problem smogu przestaje być jedynie sezonowym tematem, a staje się jednym z kluczowych czynników wpływających na wybór miejsca do życia.

Czuję smutek. Bo smog jest wynikiem naszych działań, które nas powoli, bardzo często nieświadomie dla nas, zabija. Ja się osobiście zgadzam z tym hasłem [smog zabija], tak jak ono jest okrutne, tak się po prostu z tym zgadzam - mówiła pani Martyna, 25 lat, czytamy na portalu moreincommon.pl.