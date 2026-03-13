Basen nad stokiem narciarskim. "Pierwszy na świecie"

W Kompleksie Istebna Zagroń rozpoczęto budowę niezwykłego basenu „INFINITY SKY 36°”, który ma wyróżniać się na skalę światową. Właściciele ośrodka postanowili pójść o krok dalej po sukcesie tropikalnych basenów z zeszłego roku, tworząc projekt, który pozwoli doświadczyć czegoś zupełnie wyjątkowego w polskich górach.

– Chcieliśmy zmienić sposób, w jaki postrzegany jest wypoczynek w Beskidach i udowodnić, że spektakularne inwestycje mogą powstawać także w Polsce, realizowane przez rodzinną, polską firmę – podkreślają właściciele kompleksu.

Budowa ruszyła w marcu, po zakończeniu sezonu narciarskiego. Został już wylany beton pod konstrukcję, a prace planuje się zakończyć w lipcu tego roku, choć ostateczna data otwarcia zależy od warunków pogodowych i przebiegu budowy.

Jak będzie wyglądał basen w chmurach w Beskidach?

Basen będzie miał 30 metrów długości i 8 metrów szerokości, a jego wnętrze o wymiarach 20 na 6 metrów zostanie w części całkowicie przeszklone – w tym ostatnie 10 metrów z przezroczystym dnem. Konstrukcja znajdzie się około 5 metrów nad ziemią, a woda będzie podgrzewana do 36°C, co pozwoli korzystać z basenu przez cały rok.

Równolegle trwają prace nad nowoczesnym zapleczem energetycznym. Wykonane zostaną odwierty głębinowe, które zapewnią stabilne źródło ciepła, niezbędne do utrzymania komfortowej temperatury wody w basenie w sezonie zimowym.

W ośrodku powstaje także dwupoziomowe saunarium, które ma stać się największym tego typu obiektem w południowej Polsce. Dzięki temu Kompleks Istebna Zagroń zaoferuje odwiedzającym zarówno relaks w wodzie, jak i pełne doświadczenie wellness w nowoczesnym wydaniu.

– Cały czas ciężko pracujemy, aby latem móc udostępnić kompleks gościom. To ogromne wyzwanie, ale również spełnienie marzenia – mówi Anna Dziedzic, przedstawicielka kompleksu.

Na profilu inwestora dostępne są wizualizacje projektu, które pokazują, jak spektakularny będzie basen INFINITY SKY 36° oraz jego położenie nad stokiem narciarskim z widokiem na panoramę Beskidu Śląskiego. Zobaczcie je: