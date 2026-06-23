Uzdrowisko Ustroń po modernizacji. Co czeka na kuracjuszy?

Modernizacja Uzdrowiska Ustroń

Uzdrowisko Ustroń zyskało nowy blask po zakończeniu kompleksowej modernizacji, która objęła zarówno infrastrukturę medyczną, jak i rehabilitacyjną. Centralny Klub Pacjenta dał możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami, które wspierają pacjentów w ich drodze do zdrowia. W ramach Instytutu Zdrowia, w którym działa Specjalistyczny Szpital imienia K. Grzybowskiego, wykonywanych jest blisko 8 tysięcy zabiegów dziennie dla ponad 2 tysięcy pacjentów.

Uczestnicy mogli zobaczyć, jak Uzdrowisko Ustroń prezentuje się po modernizacji, a także zapoznać się z infrastrukturą medyczną i rehabilitacyjną. Częścią Instytutu Zdrowia jest Specjalistyczny Szpital im. K. Grzybowskiego. Podczas wydarzenia pokazaliśmy, jakimi możliwościami diagnostycznymi, terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi dysponujemy, aby wspierać pacjentów w powrocie do zdrowia i sprawności. Instytut Zdrowia po modernizacji realizuje blisko 8 tys. zabiegów dziennie dla ponad 2 tys. pacjentów - mówiła Ewa Rybicka, dyrektor operacyjna Instytutu Zdrowia Uzdrowiska Ustroń.

Pomysł zrodził się 5 lat temu, z perspektywy czasu okazał się on jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających przedsięwzięć, z jakimi przyszło zmierzyć się Grupie American Heart of Poland. Projekt ten miał ogromne znaczenie nie tylko dla naszej organizacji, ale również dla rozwoju Ustronia. Mamy do czynienia z perłą architektury, dlatego od samego początku wiedzieliśmy, że musimy podejść do tego zadania z najwyższym szacunkiem. Cieszy nas, że udało się zrealizować tę wizję w sposób wierny pierwotnym założeniom architektów - mówił Adam Szlachta, prezes zarządu AHP.

Atrakcje towarzyszyły finałowi modernizacji

Uroczystość kończąca modernizację była okazją do odsłonięcia pomnika architektów odpowiedzialnych za projekt słynnych ustrońskich „piramid”. Pomnik upamiętnia Aleksandra Frantę, Henryka Buszkę i Tadeusza Szewczyka.

Dlaczego Uzdrowisko Ustroń jest wyjątkowe?

Uzdrowisko Ustroń nie tylko przeszło modernizację, ale także zostało wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego. Ochroną objęto Sanatorium Równica oraz inne kluczowe budynki, które stanowią ważny element dziedzictwa architektonicznego. „Infrastruktura towarzysząca Uzdrowisku Ustroń stanowi ważne uzupełnienie procesu leczenia i rehabilitacji, tworząc przyjazną przestrzeń do odpoczynku, aktywności i regeneracji. Wszystko to znajduje się w wyjątkowej lokalizacji, której walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiają, że jesteśmy miejscem unikatowym nie tylko w Polsce, ale również w skali Europy” - podkreślił.

Co oferował Centralny Klub Pacjenta?

Centralny Klub Pacjenta, który odbył się w ramach wydarzenia „Trzy U: Ustroń, Uzdrowisko, Uśmiech”, zgromadził około 3 tysiące uczestników, oferując bogaty program zdrowotny i edukacyjny. „Centralny Klub Pacjenta to wydarzenie promujące zdrowie, w tym roku zorganizowane w ramach wydarzenia 'Trzy U: Ustroń, Uzdrowisko, Uśmiech', które łączy uczestników z całej Polski. Ta edycja była wyjątkowa dzięki rekordowej liczbie punktów medycznych w Instytucie Zdrowia i w Parku Kuracyjnym, szerokiej prezentacji profilaktyki pierwotnej i wtórnej realizowanej w zmodernizowanych przestrzeniach Uzdrowiska Ustroń” - podkreśliła Katarzyna Kucia-Garncarczyk, prezes Fundacji „Z sercem do Pacjenta”.

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Jakie znaczenie ma profilaktyka zdrowotna?

Podczas wydarzenia podkreślano, jak ważna jest profilaktyka zdrowotna, szczególnie w kontekście zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. „Niestety, wciąż zbyt często dostrzegamy znaczenie profilaktyki dopiero wtedy, gdy pojawiają się problemy zdrowotne i konieczna jest interwencja lekarza. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, promocja zdrowego stylu życia oraz tworzenie miejsc, które wspierają świadome dbanie o zdrowie każdego dnia” - mówił Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Źródło PAP.