Rozciął ciało znajomego piłą. Przez miesiące ukrywał makabryczną prawdę

Przemysław Gluma
Przemysław Gluma
Martyna Urban
Konsultacja: Martyna Urban
2026-06-23 12:03

Józef G. przez wiele miesięcy udawał, że nie ma pojęcia o losie zaginionego znajomego. W tym samym czasie szczątki 49-letniego Michała Kulika leżały w studzience na jego posesji. 65-latek zabił mężczyznę i rozczłonkował jego ciało. Teraz stanie przed sądem.

Zbrodnia w Chełmie Śląskim. Makabryczne odkrycie w studzience

Sprawca brutalnego morderstwa przez długi czas utrzymywał, że nie wie, co spotkało 49-letniego Michała Kulika, który wpadł do niego z wizytą latem 2025 roku. Zaginiony przez miesiące był poszukiwany przez służby i rodzinę, a jego ostatnim znanym miejscem pobytu była posesja 65-letniego Józefa G. Prawda okazała się wstrząsająca.

W grudniu w zbiorniku na deszczówkę odnaleziono rozczłonkowane zwłoki zaginionego.

Dramat rozegrał się 10 lipca 2025 roku. Tego dnia Michał Kulik wyruszył rowerem ze swojego miejsca zamieszkania przy ulicy Górnośląskiej w Chełmie Śląskim. Mężczyzna przejechał zaledwie 400 metrów i dotarł na teren posesji Józefa G. Po tej wizycie ślad po nim zaginął.

Zaniepokojone rodzeństwo natychmiast ruszyło na poszukiwania. Ślady doprowadziły ich do domu 65-latka, gdzie zauważyli rower Michała oparty o mur. Gospodarz przyznał, że 49-latek go odwiedził, ale twierdził, że nie ma pojęcia, dokąd udał się później. Nie umiał też wytłumaczyć, dlaczego jego gość zostawił swój jedyny środek transportu.

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Rozległe poszukiwania Michała Kulika

Do akcji szybko wkroczyła policja, rozpoczynając wielotygodniowe poszukiwania. Funkcjonariusze sprawdzali okoliczne lasy, pola oraz nieużytki. Przeszukano również koryta dwóch rzek: Wisły i Przemszy.

Niestety, szeroko zakrojone działania nie przyniosły żadnych rezultatów. Nie natrafiono na najmniejszy ślad po zaginionym mężczyźnie.

Również media próbowały nawiązać kontakt z Józefem G., jednak ten konsekwentnie odmawiał komentarza, a nawet twierdził, że w ogóle nie zna Michała. Miesiące mijały, a bliscy wciąż wierzyli, że mężczyzna odnajdzie się cały i zdrowy. Przełom w śledztwie nastąpił 11 grudnia.

Tego dnia śledczy ponownie zawitali na teren posesji Józefa G. Wsparli ich strażacy, którzy wypompowali wodę z podziemnej studzienki kanalizacji deszczowej.

Na dnie zbiornika odkryto przepołowione ludzkie ciało. Rodzina zidentyfikowała szczątki, potwierdzając, że należą one do zaginionego Michała Kulika.

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Zarzut zabójstwa. 65-latek chciał ukryć zwłoki w ustronnym miejscu

Po makabrycznym znalezisku Józef G. został natychmiast zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzut zabójstwa, po czym na wniosek śledczych trafił do tymczasowego aresztu.

Mężczyzna przyznał się do winy i wziął udział w wizji lokalnej, podczas której szczegółowo opisał, co wydarzyło się tragicznego dnia. Z ustaleń śledczych wynika, że do morderstwa doszło w jego domu. Po zabiciu znajomego 65-latek gorączkowo myślał, jak pozbyć się ciała.

Jego pierwszym pomysłem było wywiezienie zwłok na wózku i porzucenie ich na odludziu. Ostatecznie zrezygnował z tego planu, uznając go za zbyt niebezpieczny. Bał się, że zostanie nakryty w trakcie drogi lub że nie zdoła oddalić się na wystarczającą odległość od domu.

Zdecydował się na drastyczne rozwiązanie. Przyniósł piłę i rozciął ciało Michała na pół, a następnie wrzucił fragmenty do zbiornika na deszczówkę na swoim podwórku.

Zdaniem prokuratury Józef G. działał z premedytacją i metodycznie zacierał ślady zbrodni. Skrupulatnie zmywał krew z podłóg, schodów i podwórka, a ubrania, w których zabił, uprał w pralce.

Te czynności dowodzą, że w pełni zdawał sobie sprawę z tego, co zrobił, i za wszelką cenę próbował uniknąć kary.

Nocna akcja służb przy studzience, gdzie odnaleziono szczątki Michała Kulika, oraz portret Józefa G., oskarżonego o morderstwo. Ten dramatyczny przypadek i jego finał opisujemy szczegółowo na naszym portalu.
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Józef G. oskarżony o zabójstwo Michała Kulika

Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach sformułowała już akt oskarżenia. Józef G. wkrótce stanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, gdzie odpowie za morderstwo.

Grozi mu nawet dożywocie.

– Mamy wszyscy nadzieję, że za tę zbrodnię otrzyma adekwatny wyrok. Zabił Michała i przez wiele miesięcy okłamywał wszystkich. A Michał nigdy nie miał z nim żadnych zatargów – powiedział Piotr, brat zamordowanego.

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