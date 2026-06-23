Ustalono tożsamość mężczyzny znalezionego w Olzie

Policjanci wstępnie ustalili tożsamość mężczyzny, którego zwłoki odnaleziono w rzece Olzie w Cieszynie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledczych, jest to 56-letni mieszkaniec powiatu cieszyńskiego. Jak przekazał naszej redakcji podkom. Krzysztof Pawlik, ostateczne potwierdzenie jego tożsamości nastąpi jednak dopiero po przeprowadzeniu badań materiału DNA. Jednocześnie prokuratura będzie wyjaśniać dokładne okoliczności śmierci mężczyzny.

Do tragicznego odkrycia doszło w sobotę, gdy na ciało znajdujące się w wodzie natknął się przypadkowy przechodzień. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono służby ratunkowe, które skierowano w rejon rzeki Olzy.

Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 19:02. Po przybyciu na miejsce strażacy potwierdzili, że przy brzegu Olzy, po polskiej stronie rzeki, znajduje się ciało mężczyzny.

Ze względu na brak oznak życia odstąpiono od prowadzenia działań ratowniczych. Strażacy skupili się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wydobyciu zwłok z wody. Akcja zakończyła się o godzinie 20:39. W działania zaangażowane były dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali również policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora wykonywali czynności procesowe. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz prowadzili działania mające na celu ustalenie tożsamości zmarłego i okoliczności, w jakich znalazł się w rzece.

Na obecnym etapie postępowania służby nie ujawniają, czy do śmierci mężczyzny mogły przyczynić się osoby trzecie. To jeden z kluczowych wątków prowadzonego śledztwa. Odpowiedzi mają przynieść wyniki sekcji zwłok, badań laboratoryjnych oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.

Cieszyn na zdjęciach:

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Zwłoki w Olzie w Cieszynie. Akcja służb w rejonie Parku pod Wałką

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sobotę, 20 czerwca, w godzinach popołudniowych. Ciało ujawniono w rejonie ulicy Kantora, w pobliżu Parku pod Wałką w Cieszynie.

Na miejsce skierowano liczne siły i środki. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, zespoły ratownictwa medycznego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Cieszynie.

Zadaniem służb było zabezpieczenie miejsca zdarzenia, wydobycie ciała z wody oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności, które mogły pomóc w ustaleniu tożsamości zmarłego i wyjaśnieniu okoliczności jego śmierci. Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Cieszynie. Na jego obecnym etapie śledczy nie informują o wynikach dotychczasowych ustaleń ani o ewentualnych hipotezach dotyczących przyczyn śmierci 56-latka.