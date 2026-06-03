Śląsk walczy ze skutkami ulewy. Zalane drogi i powalone drzewa paraliżują miasta

Śląsk walczy ze skutkami gwałtownych burz

Województwo śląskie zmaga się z konsekwencjami potężnych nawałnic, które znacząco utrudniają życie mieszkańcom. Gwałtowne ulewy błyskawicznie doprowadziły do zalania wielu dróg i posesji, natomiast porywisty wiatr niszczy lokalną infrastrukturę i łamie gałęzie. Szczególnie dramatycznie sytuacja prezentuje się w granicach Rudy Śląskiej, gdzie ratownicy w zaledwie dwie godziny musieli reagować na ponad czterdzieści różnych wezwań. Telefony w Centrum Zarządzania Kryzysowego nie milkną, a mieszkańcy nieustannie zgłaszają kolejne przypadki zalewania prywatnych posesji i dróg. Równie niespokojnie jest także na obszarze Radzionkowa oraz w Tarnowskich Górach.

Są to różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Na ul. Kokota, na wysokości Sportowców, mamy zalaną jezdnię, natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo. Tutaj ruch jest zupełnie wstrzymany – relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Dawid Strączek ze straży pożarnej w Rudzie Śląskiej.

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Ostrzeżenia IMGW i RCB dla Śląska

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej błyskawicznie zareagowali na ekstremalne warunki atmosferyczne, ogłaszając dla całego regionu alert drugiego stopnia przed nawałnicami. Te rygorystyczne komunikaty pozostają w mocy do godziny 21:00, co wymusza na obywatelach zachowanie maksymalnej czujności. Do apelu przyłączyło się również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prosząc mieszkańców Śląska o unikanie przebywania na otwartym terenie oraz pilne zabezpieczenie dobytku materialnego. Eksperci pogodowi przypominają o wyjątkowej dynamice zjawisk atmosferycznych, które mogą w każdej chwili doprowadzić do powstania nowych zalewisk i sporych utrudnień na drogach. Służby stanowczo zalecają ciągłe monitorowanie aktualizowanych prognoz oraz oficjalnych wytycznych.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️„Uwaga! Dziś (03.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami i porywami wiatru. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie. Unikaj otwartych przestrzeni”.Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie województwa śląskiego. pic.twitter.com/wMpHSoMI61— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 3, 2026

W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych – poinformował IMGW.