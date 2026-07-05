W jeden weekend ponad 125 tysięcy osób uczestniczy w kongresach Świadków Jehowy "Szczęście bez końca" organizowanych jednocześnie w 9 miastach Polski.

W Chorzowie na Superauto.pl Stadionie Śląskim, przygotowanym przez ponad 3000 wolontariuszy, 37 698 uczestników czerpało rady z Biblii na temat trwałego szczęścia.

W sobotę podczas kongresu w Chorzowie ochrzczono 182 nowych wyznawców, a program obejmował też premiery filmowe i wykłady o zastosowaniu nauk Jezusa.

Kongres Świadków Jehowy w Chorzowie. Zgromadzenie przygotowywało tysiące ochotników

Skala wydarzenia była widoczna już na długo przed jego oficjalnym rozpoczęciem. Przez wiele dni Superauto.pl Stadion Śląski w Chorzowie tętnił życiem dzięki zaangażowaniu tysięcy ochotników. Ponad 3000 wolontariuszy, w tym całe rodziny, pracowało niestrudzenie, aby przygotować obiekt na przyjęcie dziesiątek tysięcy gości. Ich praca obejmowała sprzątanie trybun, ustawianie oznakowania oraz organizację punktów informacyjnych. Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie zaawansowanego systemu audiowizualnego, umożliwiającego jednoczesną transmisję programu w trzech językach na sześciu ogromnych telebimach.

Mateusz Loranty, rzecznik regionalny Świadków Jehowy, wyjaśnił, że hasło przewodnie „Szczęście bez końca” idealnie oddaje przesłanie wydarzenia. „Program zawiera ponadczasowe i wartościowe rady z Biblii, która o szczęściu wypowiada się wielokrotnie” – cytuje Mateusz Loranty. W trakcie kongresu przedstawiono serię przemówień i materiałów wideo, które pokazywały, jak nauki Jezusa z Kazania Na Górze można zastosować w codziennym życiu. Podkreślono, że prawdziwe szczęście nie jest jedynie kwestią okoliczności, lecz w dużej mierze zależy od osobistego zaangażowania i wprowadzenia biblijnych zasad w życie. Uczestnicy mieli również okazję obejrzeć premierowe odcinki serii filmowej „Dobra nowina według Jezusa”.

Chrzest Świadków Jehowy w Chorzowie: 182 osoby publicznie przyjęły wiarę na Stadionie Śląskim

Sobota przyniosła jeden z najbardziej poruszających momentów kongresu – chrzest 182 nowych wyznawców. Decyzja o tym kroku, jak podkreślił rzecznik, była poprzedzona dogłębnym studium Biblii i wprowadzeniem jej zasad w życie. Publiczny akt chrztu odbył się poprzez pełne zanurzenie, co, jak zaznaczono, jest zgodne ze sposobem, w jaki ochrzczono Jezusa. Na bieżni stadionu w Chorzowie specjalnie na tę okazję rozstawiono dwa baseny. Jednym ze świeżo ochrzczonych był 40-letni Denis, który podzielił się swoją niezwykłą historią. „Chciałem żyć naprawdę szczęśliwie, ale nie wiedziałem jak to zrobić” – wyznał Denis. Po kontakcie ze Świadkami Jehowy i poznaniu nauk biblijnych jego życie uległo przemianie. „Odkąd zacząłem tą wiedzę stosować w swoim życiu wszystko się pozmieniało – mam lepsze relacje z rodziną, zmieniłem styl życia, więc przestałem niszczyć swoje zdrowie, a stając się Świadkiem Jehowy zyskałem szczerze kochających mnie współwyznawców na całym świecie” – dodał, podkreślając pozytywny wpływ wiary.

Kongresy Świadków Jehowy przyciągnęły tłumy

Kongres w Chorzowie nie był jedynym miejscem tych wyjątkowych zgromadzeń. Program był również dostępny online dla tych, którzy ze względu na wiek lub stan zdrowia nie mogli dotrzeć osobiście. Z tej możliwości skorzystało w sobotę 10 891 osób. Łącznie z uczestnikami na Stadionie Śląskim, liczba odbiorców w Chorzowie wyniosła imponujące 37 698 osób. W sumie, w ten weekend, ponad 125 tysięcy osób w dziewięciu miastach Polski uczestniczyło w kongresach Świadków Jehowy, z których część przemówień była transmitowana jednocześnie do wszystkich lokalizacji. Niedziela, ostatni dzień kongresu, skupiła się na praktycznych wskazówkach dotyczących zachowania nadziei i prawdziwego szczęścia w obliczu współczesnych wyzwań, z wykładem publicznym pod intrygującym tytułem „Czy znalazłeś skarb?”. Wstęp na wszystkie kongresy jest bezpłatny, a szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie jw.org.

Świadkowie Jehowy są znani na całym świecie jako jedni z największych organizatorów kongresów non-profit. Globalnie ich społeczność liczy ponad 9 milionów wyznawców w 239 krajach. W Polsce ich działalność ma długą historię, sięgającą 1891 roku, a obecnie stanowią trzecią co do wielkości grupę wyznaniową z ponad 114 tysiącami członków.

Zobaczcie, jak wyglądał kongres na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Poniżej wielka galeria zdjęć.

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