ATEEZ, iKON i STAYC zagrają w Polsce. Chorzów szykuje wielkie święto K-POP

Fani koreańskiej muzyki mają powód do radości. 15 i 16 sierpnia 2026 roku Chorzów stanie się miejscem jednego z największych wydarzeń K-POP w Polsce. Festiwal Sound in Colors K-POP EXPOSÉ zgromadzi na jednej scenie sześć popularnych zespołów, a główną gwiazdą imprezy będzie ATEEZ – grupa, która zdobyła miliony fanów na całym świecie dzięki energetycznym występom i spektakularnym koncertom.

Obok ATEEZ przed polską publicznością wystąpią także iKON, STAYC, AtHeart, MADEIN oraz The Wind. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne muzyki, tańca i efektów wizualnych, które mają stworzyć zupełnie nową jakość koncertowych przeżyć.

Tym, co ma wyróżnić Sound in Colors K-POP EXPOSÉ, będzie interaktywna oprawa wydarzenia. Każdy uczestnik otrzyma specjalną opaskę LED, która jednocześnie będzie pełniła funkcję biletu. Dzięki synchronizacji z muzyką, laserami i oświetleniem opaski zamienią publiczność w ogromną, pulsującą kolorami część spektaklu.

Organizatorzy przygotowują także dodatkowe atrakcje, które mają zaangażować fanów. Wśród nich znajdą się m.in. głosowania w aplikacji festiwalowej, wymiana kart emocji, Silent Dance Challenge oraz wspólna Fala Kolorów tworzona przez uczestników.

Ile kosztują bilety na festiwal K-POP w Chorzowie?

Przedsprzedaż wejściówek rozpocznie się w najbliższych dniach. Ceny podstawowych biletów startują od 460 zł. Najdroższe pakiety VIP będą kosztować 1566 zł i zapewnią fanom dodatkowe udogodnienia oraz wyjątkowe doświadczenia związane z wydarzeniem.

Twórcy festiwalu podkreślają, że Sound in Colors K-POP EXPOSÉ ma być nie tylko serią koncertów, ale także przestrzenią budowania wspólnoty. Hasło wydarzenia – „Feelings Instead of Hate” – ma podkreślać ideę otwartości, akceptacji i łączenia ludzi z różnych krajów oraz kultur poprzez wspólną pasję do muzyki.