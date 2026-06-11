Znamy termin wielkiego święta fanów K-POP

Poznaliśmy datę jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych roku. Festiwal SBS LIFE K-POP EXPOSÉ odbędzie się 19 września 2026 roku na terenie lotniska Muchowiec w Katowicach.

Organizatorzy szacują, że impreza może zgromadzić nawet 100 tysięcy uczestników. Jeśli prognozy się sprawdzą, będzie to jedno z największych wydarzeń poświęconych koreańskiej kulturze popularnej nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.

Za organizację przedsięwzięcia odpowiada południowokoreańska grupa medialna SBS LIFE, natomiast polskim partnerem projektu jest Tower Group Communications.

Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie ma mieć międzynarodowy charakter i przyciągnąć zarówno polskich fanów K-POP, jak i gości z wielu europejskich krajów. Na scenie mają pojawić się artyści należący do światowej czołówki tego gatunku muzycznego.

Nazwiska wykonawców nie zostały jeszcze ujawnione, jednak pierwsze ogłoszenia mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu.

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To nie tylko koncerty. Organizatorzy stawiają na Hallyu

SBS LIFE K-POP EXPOSÉ ma być czymś więcej niż festiwalem muzycznym. Organizatorzy chcą zaprezentować uczestnikom pełne spektrum zjawiska określanego mianem Hallyu, czyli „koreańskiej fali”.

W praktyce oznacza to obecność nie tylko muzyki, ale również koreańskiego kina, seriali, mody, kosmetyków, nowych technologii oraz branży gamingowej. Wydarzenie ma mieć również wymiar biznesowy i promocyjny.

– K-POP EXPOSÉ to nie tylko wydarzenie rozrywkowe. To platforma komunikacyjna i biznesowa, która daje markom możliwość wejścia w jedno z najbardziej angażujących zjawisk popkultury ostatnich lat. W Polsce ten rynek dopiero przechodzi z fazy obserwacji do fazy realnych decyzji komercyjnych – mówi Dawid Kępka, CEO Tower Group Communications.

Choć udział w koncertach będzie wymagał zakupu biletu, organizatorzy zapowiadają, że strefa expo pozostanie otwarta dla wszystkich odwiedzających. Na terenie festiwalu powstanie specjalne miasteczko, w którym będzie można poznać kulturę Korei Południowej, odwiedzić stoiska partnerów oraz uczestniczyć w dodatkowych atrakcjach związanych z K-POP i Hallyu.

Jakie bilety będą dostępne?

Organizatorzy przedstawili już cztery kategorie wejściówek:

HALLYU - podstawowy bilet wstępu na wydarzenie.

IDOL - miejsca bliżej sceny i lepszy dostęp do koncertowych emocji.

DAEBAK - strefa premium z najlepszą widocznością sceny.

VIP - dostęp do strefy DAEBAK oraz dodatkowe świadczenia i benefity.

W pierwszej kolejności uruchomiona zostanie sprzedaż specjalnych voucherów Exposé Pass. Będą one pełnić kilka funkcji i pozwolą uczestnikom wcześniej zabezpieczyć sobie miejsce na wydarzeniu.

Voucher będzie można wykorzystać jako gwarancję udziału w przedsprzedaży biletów, prezent dla fana K-POP, środek doładowania festiwalowej karty płatniczej lub przepustkę do dodatkowych korzyści przygotowanych przez organizatorów.

Posiadacze voucherów otrzymają możliwość zakupu biletów HALLYU i IDOL w preferencyjnych warunkach, a później także ich podniesienia do kategorii DAEBAK lub VIP.

Kolejne informacje już wkrótce

Sprzedaż voucherów ma rozpocząć się w najbliższych dniach. Organizatorzy zapowiadają również sukcesywne ujawnianie kolejnych szczegółów dotyczących programu wydarzenia, listy artystów oraz cen biletów.

Wszystkie aktualności mają być publikowane na oficjalnych profilach festiwalu w mediach społecznościowych. Dla fanów K-POP może to być jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych 2026 roku w Europie.