ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o świadczenie 800 plus na okres od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r.. Dla rodziców i opiekunów to ważna informacja praktyczna, bo dotyczy nie tylko samego złożenia wniosku, ale też sposobu późniejszego odbierania decyzji i korespondencji.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez piekary.pl, wnioski na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane wyłącznie elektronicznie. Cała procedura odbywa się online, a wniosek można wysłać o dowolnej porze, także poza miejscem zamieszkania.

Na jaki okres można składać wnioski?

Sprawa dotyczy nowego okresu świadczeniowego, który trwa od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. To właśnie na ten czas rodzice i opiekunowie mogą składać dokumenty do ZUS. Komunikat ma znaczenie dla wszystkich osób, które korzystają ze świadczenia i chcą zachować ciągłość obsługi swojej sprawy.

Źródło podkreśla, że termin złożenia wniosku ma znaczenie dla ustalenia prawa do świadczenia i terminu wypłaty.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Rodzice i opiekunowie mają do wyboru kilka kanałów elektronicznych. Wniosek można złożyć przez:

PUE ZUS ,

, bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia ,

, aplikację mZUS.

Aplikacja mZUS działa na urządzeniach mobilnych, takich jak telefon komórkowy lub tablet. To rozwiązanie dla osób, które wolą załatwić sprawę bez komputera. Z kolei wniosek można również wypełnić na komputerze przez PUE ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

Jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, ich dane mogą zostać automatycznie pobrane w kreatorze wniosku. To ma uprościć uzupełnianie dokumentów i ograniczyć liczbę danych wpisywanych ręcznie.

Gdzie trafiają decyzje i pisma z ZUS?

Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie wysłany przez bank, Emp@tię, aplikację czy bezpośrednio przez PUE ZUS, korespondencja dotycząca świadczenia ma trafiać przez PUE ZUS. Właśnie tam przekazywane są pisma, informacje i decyzje związane z 800 plus.

To ważne zwłaszcza dla osób, które składają wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia. ZUS podaje, że jeśli rodzic nie ma jeszcze profilu na PUE ZUS, a wyśle wniosek jednym z tych kanałów, profil zostanie utworzony automatycznie na podstawie danych z dokumentu. W praktyce oznacza to, że po złożeniu wniosku warto sprawdzać właśnie ten kanał kontaktu z urzędem.

Co wiadomo o terminach?

W komunikacie przypomniano także zasadę, że data złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami wpływa na termin ustalenia prawa do świadczenia i jego wypłaty. Jako przykład podano, że wniosek złożony do 30 kwietnia 2026 r. miał zapewnić wypłatę do 30 czerwca 2026 r. i zachowanie ciągłości świadczenia.

Ta data pojawia się w materiale źródłowym, ale z perspektywy dzisiejszej daty jest już terminem, który minął. Warto więc traktować ją jako informację porządkującą zasady opisane przez ZUS, a nie jako aktualne wezwanie do działania na dziś. Sam komunikat pozostaje jednak ważny, bo jasno wskazuje, że obsługa wniosków odbywa się wyłącznie online i że po ich wysłaniu trzeba śledzić korespondencję na PUE ZUS.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://piekary.pl/800-zloz-wniosek-do-zus/

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