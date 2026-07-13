W Gliwicach wraca akcja Bieg na 6 łap, czyli wydarzenie z udziałem psów ze schroniska i mieszkańców, którzy chcą aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Tym razem najważniejsza wiadomość dla chętnych dotyczy zapisów, bo ruszyły one 13 lipca o godz. 12.00.

Jak podaje gliwice.eu, samo wydarzenie zaplanowano na 18 lipca w godz. 10.00–12.00. Z opisu opublikowanego w miejskim serwisie wynika, że mimo nazwy chodzi przede wszystkim o wspólny spacer z psem ze schroniska, a nie o rywalizację sportową w klasycznym znaczeniu.

Kiedy odbędzie się Bieg na 6 łap?

Według informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, akcja ma odbyć się w sobotę 18 lipca. Uczestnicy będą mogli wziąć w niej udział między godz. 10.00 a 12.00.

Ważne jest jednak jedno ograniczenie organizacyjne. Psy będą wydawane uczestnikom tylko do godz. 11.00. To oznacza, że osoby, które chcą odebrać psa i wyjść z nim na spacer, powinny uwzględnić tę godzinę w swoich planach.

Jak i od kiedy można się zapisać?

Zapisy ruszyły w poniedziałek 13 lipca o godz. 12.00 na stronie mzuk.gliwice.pl.

Chętnych na tę akcję zwykle jest sporo, nie podano jednak liczby dostępnych miejsc ani dokładnej procedury kwalifikacji. Wiadomo jedynie, że osoby, które ostatecznie wezmą udział w biegu, mają zostać o tym poinformowane.

Kto może wziąć udział i na jakich zasadach?

W wydarzeniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Drugim ważnym wymogiem jest konieczność okazania dokumentu tożsamości przy odbiorze psa. Bez tego odebranie zwierzęcia nie będzie możliwe.

Z punktu widzenia uczestników zasady są więc jasne: trzeba wcześniej zapisać się online, być osobą dorosłą i pamiętać o dokumencie. Trzeba też pojawić się na tyle wcześnie, by zdążyć odebrać psa przed godz. 11.00.

Co o akcji mówi MZUK w Gliwicach?

MZUK podkreśla, że dla psów ze schroniska takie wyjście to okazja do kontaktu z człowiekiem, poznawania nowych miejsc i spędzenia czasu poza schroniskiem. To właśnie ten aspekt instytucja szczególnie akcentuje w opisie wydarzenia.

Z kolei dla uczestników jest to szansa, by lepiej poznać charakter konkretnych psów i spędzić czas w nietypowej, ale bardzo praktycznej formule. Miejska jednostka zaznacza też, że taka akcja może pomóc w nawiązaniu wyjątkowej więzi ze zwierzęciem, choć nie przedstawia tego jako gwarantowanego efektu.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: http://gliwice.eu/aktualnosci/dzieje-sie/pieski-czekaja-na-wakacyjny-bieg-z-toba-zapisy-juz-dzisiaj

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