Tragiczny wypadek w powiecie żywieckim. Motocyklista uderzył w betonowy przepust

Na ul. Lipowskiej w Lipowej doszło do śmiertelnego wypadku motocyklisty. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 19 lipca 2026 roku, około godz. 12.00.

Jak informuje slaska.policja.gov.pl, ofiarą był 46-letni mieszkaniec powiatu żywieckiego, który kierował motocyklem marki Honda.

Co wiadomo o przebiegu zdarzenia?

Według wstępnych ustaleń policjantów motocyklista z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad jednośladem na łuku drogi. Następnie zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust.

Skutki wypadku okazały się tragiczne. Mężczyzna zmarł.

Działania służb na miejscu

Po wypadku na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci. Czynności były prowadzone pod nadzorem prokuratora i miały na celu ustalenie przyczyny oraz dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Postępowanie w tej sprawie trwa.

Utrudnienia dla kierowców

Wypadek przełożył się również na organizację ruchu w Lipowej. Na czas prowadzonych czynności policjanci kierowali ruchem, a odcinek ul. Lipowskiej pozostawał zamknięty przez kilka godzin.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/444328,CzarnyAlertDrogowy-Smiertelny-wypadek-motocyklisty-w-Lipowej.html

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