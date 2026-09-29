Dramat na drodze wojewódzkiej. 19-letnia pasażerka zginęła na miejscu

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło we wtorek przed godziną 17:)) na ulicy Gliwickiej w miejscowości Rudy, będącej fragmentem drogi wojewódzkiej numer 919. W zdarzeniu brał udział motocykl marki Honda. Przyczyny, dla których maszyna znalazła się w krytycznej sytuacji, nie są jeszcze znane, jednak finał okazał się katastrofalny.

W wyniku poniesionych obrażeń 19-letnia pasażerka jednośladu zginęła na miejscu.

Na miejsce zdarzenia natychmiast wysłano wszystkie niezbędne służby. W akcji ratunkowej brali udział strażacy, jednostki pogotowia ratunkowego oraz policja. Zadysponowano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, aby jak najszybciej udzielić pomocy.

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że kierujący motocyklem odniósł obrażenia i został przetransportowany do placówki medycznej w Rybniku.

W związku z wypadkiem droga wojewódzka 919 została całkowicie zablokowana, co spowodowało znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w okolicach Rud. Funkcjonariusze policji zabezpieczyli teren i rozpoczęli gromadzenie śladów, by ustalić dokładny przebieg tej tragedii.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury. Policja apeluje o rozwagę

Na miejscu wypadku wciąż pracują mundurowi. Wszystkie czynności śledcze odbywają się pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Obecnie śledczy analizują wszelkie zebrane materiały, by odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co spowodowało, że motocykl zjechał z bezpiecznego toru jazdy.

W obliczu tej tragedii funkcjonariusze ponownie przypominają kierowcom o konieczności zachowania szczególnej ostrożności. Policja apeluje o dostosowanie prędkości do warunków drogowych, przypominając, że chwila nieuwagi może prowadzić do nieodwracalnych skutków.

Mundurowi proszą również o utrzymywanie odpowiedniego dystansu od innych pojazdów i rygorystyczne przestrzeganie przepisów, zwłaszcza w miejscach o podwyższonym ryzyku kolizji.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: