Aktualizacja 11:10, 01.09.2026 r.

Są nowe ustalenia policji:

Aktualizacja 10:40, 01.09.2026

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący samochodem ciężarowym uderzył w pojazd obsługi autostrady.

- W tej chwili mamy informację, że cztery osoby nie żyją. (...) Akcja ratunkowa na miejscu cały czas trwa - powiedziała PAP poinformowała podkom. Barbara Poznańska.

Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazdy.

Aktualizacja 10:16, 01.09.2026

Jest pierwszy oficjalny komunikat służb.

Na autostradzie A1 w rejonie Mykanowa, w kierunku Gliwic, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu ciężarowego oraz pojazdu obsługi autostrady. W kierunku Gliwic zablokowane są pasy ruchu. Na miejscu pracują służby, a dla kierowców organizowany jest objazd - przekazuje Śląska Policja.

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Karambol na autostradzie A1. Kilka ofiar śmiertelnych po zderzeniu z pojazdem technicznym

Do tragicznego w skutkach incydentu doszło na trasie szybkiego ruchu A1, na pasach prowadzących w kierunku Katowic, tuż przed węzłem Mykanów w powiecie częstochowskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem ciężarowym z impetem uderzył w maszynę służb drogowych, która znajdowała się na jezdni. Właśnie w tym obszarze swoje standardowe obowiązki wykonywali wezwani na miejsce specjaliści.

Skala tego incydentu jest zatrważająca, dlatego na miejsce bezzwłocznie wysłano wyspecjalizowane ekipy medyczne oraz strażaków. W kierunku rozbitego pojazdu wyruszył także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego zadaniem będzie błyskawiczny transport najciężej rannych uczestników zdarzenia do specjalistycznych placówek szpitalnych w regionie.

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- Kierowca samochodu ciężarowego uderzył w ekipę remontową. Pięć osób nie żyje - mówi dla "DZ" oficer dyżurny częstochowskiej straży pożarnej.

To dramatyczne zdarzenie doprowadziło do pełnego paraliżu autostrady A1 na nitce śląskiej, co oznacza potężne problemy logistyczne dla podróżujących. Mundurowi na bieżąco wyznaczają alternatywne trasy przejazdu, a służby kategorycznie proszą kierowców o wybieranie innych dróg, aby nie potęgować gigantycznych zatorów wokół miejsca tragedii.

Obecnie ratownicy i strażacy intensywnie działają na miejscu tragedii, skupiając się na niesieniu pomocy oraz rygorystycznym zabezpieczeniu całego terenu wypadku.

Śledczy badają przyczyny uderzenia ciężarówki na A1 pod Częstochową

Z nieoficjalnych na ten moment przecieków wynika, że rozpędzony tir uderzył prosto w maszynę techniczną zabezpieczającą konkretny fragment drogi. Na tę chwilę absolutnie nie wiadomo, dlaczego kierowca zestawu ciężarowego nagle zjechał z właściwego toru i wbił się w sprzęt, wokół którego znajdowali się ludzie.

Szczegółowe odtworzenie przebiegu tych tragicznych sekund będzie teraz kluczowym zadaniem śledczych oraz policyjnych techników pracujących na miejscu.

Najwcześniejsze doniesienia jednoznacznie wskazywały na obecność ofiar śmiertelnych oraz osób wymagających natychmiastowej hospitalizacji.

Do tej pory brakuje jednoznacznych i wiążących komunikatów ze strony odpowiednich organów na temat dokładnej liczby rannych oraz ich aktualnego stanu zdrowia. Z tego powodu do momentu publikacji ostatecznego raportu przez policję, należy zachować daleko idącą wstrzemięźliwość w powielaniu niepotwierdzonych wiadomości o skutkach zdarzenia.