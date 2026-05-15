Dramatyczna akcja LPR w Knurowie. Lądowanie przy markecie

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 14 maja, po godzinie 16:00. Zgłoszenie o próbie samobójczej w rejonie ulicy Mieszka I w Knurowie wpłynęło do służb około godziny 16:20. Pod wskazany adres błyskawicznie skierowano zespół ratownictwa medycznego, strażaków oraz policjantów.

Od samego początku sytuacja była dramatyczna. Ratownicy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu. Ze względu na krytyczny stan pacjenta, podjęto błyskawiczną decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Maszyna "Ratownik 4" wylądowała niedaleko ulicy Jęczmiennej, w sąsiedztwie parkingu przy sklepie Kaufland. Pojawienie się helikoptera przyciągnęło uwagę licznych mieszkańców i gapiów, którzy zgromadzili się wokół miejsca lądowania. Tuż przed godziną 18:00, poszkodowany mężczyzna w stanie zagrażającym życiu został zabrany na pokład i przetransportowany do szpitala.

Służby wielokrotnie apelowały do zgromadzonych o zachowanie dystansu, podkreślając, że każda sekunda jest na wagę złota i nie należy utrudniać pracy medykom. Na miejscu toczyła się długa walka o uratowanie życia pacjenta.

Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia są obecnie badane przez policję. Służby na ten moment nie udzielają dodatkowych informacji na temat obecnego stanu zdrowia uratowanego.

Gdzie szukać pomocy w przypadku kryzysu psychicznego?

Jeżeli doświadczasz kryzysu psychicznego lub masz myśli samobójcze, pamiętaj, że istnieją miejsca, w których otrzymasz darmowe wsparcie. Możesz skontaktować się ze specjalistami, korzystając z poniższych numerów:

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych,

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,

22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania prowadzony przez Fundację ITAKA.

W przypadku nagłego i bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, nie wahaj się i od razu wybierz numer alarmowy 112.

