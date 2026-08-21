Nie żyje pieszy potrącony przez miejski autobus. Tragedia w Katowicach

Koszmarny wypadek miał miejsce kilkanaście minut po godzinie szóstej rano. Do tragedii doszło w rejonie skrzyżowania ulic Mikołowskiej i Słowackiego. Jak poinformował oficer prasowy miejscowej komendy w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego", autobus komunikacji miejskiej uderzył w pieszego znajdującego się na wyznaczonych pasach. Mężczyzna odniósł rozległe obrażenia i niestety poniósł śmierć na miejscu.

Policjanci pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu i wszelkich okoliczności tego porannego wypadku. Według doniesień przekazanych przez RMF FM, mężczyzna siedzący za kierownicą autobusu miejskiego był trzeźwy.