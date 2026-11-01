Tragedia w centrum Katowic. Kobieta i mężczyzna wypadli z okien apartamentowca

Śmiertelny wypadek w Katowicach we Wszystkich Świętych. Nie żyją 42-latka i 37-latek

Wstrząsające sceny rozegrały się 1 listopada w centrum Katowic. Według doniesień „Dziennika Zachodniego”, z apartamentowca przy ulicy Zabrskiej wypadły dwie osoby. Ofiary to 42-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. oboje zginęli.

Na miejsce tragedii wysłano zespoły ratownictwa medycznego i patrole policyjne. Mundurowi ogrodzili obszar wokół apartamentowca.

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Tragedia przy ulicy Zabrskiej w Katowicach. Dwie osoby spadły z wyższych pięter

Z ustaleń „Dziennika Zachodniego” wynika, że obie ofiary spadły z wyższych kondygnacji budynku.

W tej chwili wciąż brakuje szczegółowych informacji o wydarzeniach wewnątrz budynku i o samych okolicznościach, które doprowadziły do upadku tych dwóch osób.

Śledczy nie komunikują również, czy 42-latka i 37-latek mieli ze sobą wcześniej jakiekolwiek relacje ani czy przed tragedią byli w tym samym mieszkaniu.

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Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Katowic pod nadzorem prokuratora. Głównym celem śledczych jest teraz odtworzenie ostatnich chwil życia 42-latki oraz 37-latka. Nie wiadomo, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy celowego skoku z okna. Rozwiązanie tej zagadki przyniosą dopiero kolejne czynności procesowe realizowane przez śledczych.