11-latek na rowerze huknął w autobus! "Poważne obrażenia"

Wypadek w Jaworznie. 11-latek na rowerze uderzył w autobus

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 29 października, około godziny 15 na ulicy Katowickiej w Jaworznie. Jak informuje śląska policja, 11-letni chłopiec jechał rowerem po chodniku w kierunku ulicy Armii Krajowej.

W tym samym kierunku jechał autobus komunikacji miejskiej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że chłopiec wjechał rowerem na przejście dla pieszych i uderzył w bok przejeżdżającego autobusu.

Zderzenie miało poważne skutki. Dziecko odniosło ciężkie obrażenia. 11-latek został przewieziony do szpitala. Policja nie podała szczegółowych informacji o jego stanie zdrowia.

Wiadomo, że chłopiec miał na głowie kask ochronny. Posiadał również kartę rowerową, która uprawniała go do samodzielnej jazdy po drogach. Nie uchroniło go to jednak przed poważnym wypadkiem.

Policja wyjaśnia przyczyny wypadku. Apel do rodziców

Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierowcy autobusu. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy.

Jaworzniccy policjanci prowadzą teraz czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg zdarzenia. Na razie nie podano, czy kierowca autobusu miał możliwość uniknięcia zderzenia.

Po wypadku policja zwróciła się z apelem do rodziców i opiekunów dzieci. Funkcjonariusze przypominają, że przed przejściem dla pieszych rowerzysta powinien zatrzymać się, zejść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę jezdni. Wyjątkiem jest wyznaczony przejazd dla rowerów.

Policjanci podkreślają, że nawet kask i karta rowerowa nie zastąpią ostrożności. Apelują, aby rodzice regularnie rozmawiali z dziećmi o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Sonda Czy rowerzyści jeżdżą bezpiecznie? Tak. Nie. Trudno powiedzieć.