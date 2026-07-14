Śmiertelny wypadek w Czernichowie. Ciężarówka zmiażdżyła rowerzystkę na drodze 948

Popołudniowe godziny 14 lipca przyniosły jedno z najbardziej wstrząsających zdarzeń drogowych w powiecie żywieckim na przestrzeni ostatnich miesięcy. Na trasie wojewódzkiej nr 948 doszło do potężnego zderzenia dwójki rowerzystów z ciężarową betoniarką i busem dostawczym. Skutki tego potężnego karambolu okazały się niezwykle tragiczne dla uczestników, ponieważ na miejscu zginęły dwie osoby, a kolejny z poszkodowanych odniósł obrażenia.

Wstępnie ustalono, że krótko po godzinie czternastej prowadzona ciężarówka przewróciła się na bok podczas manewru pokonywania zakrętu. W tej samej chwili z naprzeciwka zbliżała się do tego miejsca 31-letnia cyklistka. Niestety ogromny pojazd ważący kilkanaście ton przygniótł jadącą kobietę, co natychmiast pozbawiło ją jakichkolwiek szans na ratunek i przeżycie.

Zaledwie ułamek sekundy później w przewrócony wrak betoniarki wjechał poruszający się z przeciwnej strony pojazd dostawczy. Uderzenie nastąpiło z ogromnym impetem, a siedzący za kierownicą busa mężczyzna nie dysponował wystarczającym czasem na podjęcie manewru obronnego czy skuteczne ominięcie wielkiej przeszkody leżącej w poprzek jezdni.

Służby ratunkowe zadysponowały do tej interwencji ogromne siły, w tym wiele jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej, karetki pogotowia oraz patrole policyjne. Przybyli medycy natychmiast rozpoczęli dramatyczną walkę o życie poszkodowanej 31-letniej rowerzystki, ale akcja niestety nie przyniosła pożądanego skutku.

Zmiażdżona kabina betoniarki. Akcja ratunkowa strażaków po wypadku w Śląskiem

Pracujący w pocie czoła strażacy musieli rozcinać zmiażdżoną szoferkę betoniarki ciężkim sprzętem hydraulicznym, aby dostać się do zakleszczonego wewnątrz mężczyzny. Mimo niezwykle wyczerpującej akcji wydobywania poszkodowanego kierowcy ciężarówki, ostatecznie jego życia również nie udało się ocalić i poniósł śmierć na miejscu tragedii.

– W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniosła rowerzystka oraz kierujący samochodem ciężarowym. Drugi z rowerzystów został przetransportowany do szpitala - przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Służby ratownicze zadecydowały o pilnym przewiezieniu kierującego samochodem dostawczym na szpitalny oddział ratunkowy w celu poszerzonej diagnostyki. Przedstawiciele organów ścigania informują jednak z ulgą, że obrażenia odniesione przez mężczyznę prowadzącego busa nie stanowią zagrożenia dla jego życia i jego stan pozostaje w pełni stabilny.

Funkcjonariusze policji wspierani przez prokuratora prowadzą na miejscu wielogodzinne czynności dochodzeniowe. Technicy ślady oraz dowody materialne z miejsca katastrofy, co w przyszłości pomoże dokładnie zrekonstruować przebieg tego wstrząsającego zdarzenia drogowego. Przez długi czas trasa wojewódzka 948 pozostawała całkowicie wyłączona z ruchu, a zmotoryzowani zmuszeni byli do nadkładania drogi przez lokalne objazdy wyznaczone przez służby.