Tragiczna śmierć 25-latka w Tatrach. Był mieszkańcem Częstochowy

Niedzielny poranek, 15 listopada, przyniósł tragiczne wiadomości ze słowackich Tatr Wysokich. W rejonie Gerlacha, najwyższego szczytu Tatr, doszło do śmiertelnego wypadku. Młody turysta z Polski runął z dużej wysokości, doznając obrażeń, które okazały się śmiertelne.

Jak poinformowała "klobucka.pl", ofiarą tragedii był 25-letni mieszkaniec Częstochowy.

Do dramatu doszło na zachodnich zboczach Gerlacha, w pobliżu Batyżowieckiej Próby, na wysokości około 2250 metrów nad poziomem morza. To wymagający fragment nieznakowanej drogi wysokogórskiej, prowadzącej na najwyższy szczyt Tatr.

Batyżowiecka Próba to około sześciometrowy próg skalny, którego pokonanie wymaga odpowiednich umiejętności i doświadczenia. Z ustaleń słowackich ratowników wynika, że 25-latek spadł w tym rejonie około 100 metrów. Odniósł bardzo poważne obrażenia.

Dramatyczna walka o życie młodego Polaka. Świadkowie rozpoczęli reanimację

Zgłoszenie o wypadku dotarło do słowackiego Pogotowia Górskiego Horská záchranná služba (HZS) we wczesnych godzinach porannych. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową, do której skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia z Popradu.

Śmigłowiec zabrał ze Starego Smokowca dwóch ratowników górskich, którzy zostali przetransportowani w rejon tragedii.

Zanim na miejsce dotarły służby, o życie 25-latka walczyli już inni turyści. Przypadkowi świadkowie wypadku nie pozostali obojętni na dramat rozgrywający się na górskim zboczu. Rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, próbując przywrócić młodemu mężczyźnie funkcje życiowe.

Po dotarciu na miejsce ratownicy górscy przejęli działania i kontynuowali zaawansowaną reanimację. Następnie do akcji dołączył lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego.

Niestety, mimo intensywnych wysiłków nie udało się uratować 25-latka. Lekarz stwierdził jego zgon. Słowaccy ratownicy przekazali wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.

Śmiertelna pułapka w Tatrach. Służby ostrzegają przed trudnymi warunkami

Do tragedii doszło w okresie, gdy w wysokich partiach Tatr panują wyjątkowo wymagające warunki. Śnieg, oblodzone skały i strome zbocza sprawiają, że nawet jeden niewłaściwy krok może mieć tragiczne konsekwencje.

Tatrzański Park Narodowy od dłuższego czasu ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z górskimi wyprawami. Po ostatnich opadach śniegu wiele szlaków pozostaje nieprzetartych, a pod warstwą świeżego puchu kryją się oblodzone fragmenty terenu.

Służby apelują, by osoby bez odpowiedniego doświadczenia zrezygnowały z wypraw w wyższe partie gór. Poruszanie się w takich warunkach wymaga umiejętności oraz zimowego wyposażenia, w tym raków, czekana i kasku. W terenie zagrożonym lawinami niezbędne jest również lawinowe ABC, czyli detektor, sonda i łopata.

Niebezpiecznie jest także na niżej położonych trasach. Oblodzone ścieżki i zalegający śnieg utrudniają poruszanie się nawet podczas pozornie łatwych wycieczek.