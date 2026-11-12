Dramat w Częstochowie. 30-latek spadł z balkonu na dziewiątym piętrze

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wrześniu 2026 roku w Częstochowie. 30-letni Dominik spadł z balkonu mieszkania znajdującego się na dziewiątym piętrze jednego z bloków.

Upadek z tak ogromnej wysokości mógł zakończyć się śmiercią. Mężczyzna miał jednak niezwykłe szczęście. Jak informował lokalny portal klobucka.pl, jego ciało spadło na drzewo, które zamortyzowało uderzenie.

Dominik przeżył, ale odniósł rozległe obrażenia. Lekarze stwierdzili ciężki uraz wielonarządowy oraz uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.

Dla 30-latka i jego najbliższych rozpoczęła się długa walka o zdrowie i przyszłość.

Przeżył upadek z 9. piętra. Teraz oddycha z pomocą respiratora

Stan Dominika pozostaje bardzo poważny. Mężczyzna przebywa na oddziale intensywnej terapii, gdzie jest podłączony do respiratora i wymaga nieustannej opieki specjalistów.

Przed nim długotrwałe leczenie oraz intensywna rehabilitacja. Ze względu na uszkodzenie rdzenia kręgowego nie wiadomo jeszcze, jak wiele sprawności uda mu się odzyskać.

Bliscy podkreślają jednak, że 30-latek nie poddaje się i wykazuje ogromną wolę walki.

„Ma dla kogo żyć i ma o co walczyć” – napisali w opisie internetowej zbiórki.

Rodzina wierzy, że odpowiednie leczenie i rehabilitacja pomogą mu odzyskać możliwie największą samodzielność.

Mama, babcia i rodzeństwo czekają na Dominika. Rodzina prosi o pomoc

Na powrót 30-latka do zdrowia czekają jego najbliżsi: mama, babcia, rodzeństwo, ciocie, bratowa i mała bratanica.

Rodzina nie ukrywa, że znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Koszty specjalistycznej rehabilitacji, dalszego leczenia i niezbędnej opieki przekraczają jej możliwości finansowe.

Dlatego bliscy postanowili zwrócić się o pomoc do ludzi dobrej woli.

Na portalu Pomagam.pl uruchomili zbiórkę, której celem jest zebranie 100 tysięcy złotych.

Według informacji podanych w apelu do tej pory (stan na 21:48, 12 listopada) udało się zgromadzić 3186 zł. To niewielka część potrzebnej kwoty.

„Wierzymy, że z Waszą pomocą i dzięki intensywnej rehabilitacji uda mu się odzyskać jak najwięcej sprawności” – napisali bliscy.

Festiwal rodzinny w Amerykańskiej Częstochowie 2026:

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„Każda, nawet najmniejsza wpłata ma gigantyczne znaczenie”. Poruszający apel rodziny

Najbliżsi Dominika wiedzą, że przed 30-latkiem mogą być jeszcze długie miesiące leczenia. Nie tracą jednak nadziei.

Każdy kolejny etap rehabilitacji to szansa na poprawę jego stanu zdrowia i odzyskanie choć części utraconej sprawności.

„Bardzo prosimy ludzi o wielkich sercach o wsparcie – każda, nawet najmniejsza wpłata ma dla nas gigantyczne znaczenie” – apeluje rodzina.

Bliscy proszą również o udostępnianie zbiórki, aby historia Dominika dotarła do jak największej liczby osób.

30-latek przeżył upadek z dziewiątego piętra. Teraz przed nim kolejna, niezwykle trudna walka – o zdrowie, samodzielność i możliwość powrotu do najbliższych.