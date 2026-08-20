Dramat na leśnej drodze

Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj, około godz. 5.30, na leśnej drodze w Lipowej w powiecie żywieckim. Trasa prowadzi w kierunku Skrzycznego. W zdarzeniu uczestniczył samochód marki Gaz, którym kierował 65-letni mężczyzna.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, podczas ruszania pojazd zaczął staczać się ze zbocza. Wtedy jedna z pasażerek opuściła samochód. Chwilę później doszło do tragedii – kobieta znalazła się pod kołami pojazdu.

W wyniku zdarzenia 40-letnia pasażerka doznała poważnych obrażeń. Jej życia nie udało się uratować. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń.Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli ustalanie jego dokładnego przebiegu. W czynnościach uczestniczył również prokurator.

65-letni kierowca został przebadany pod kątem trzeźwości. Jak przekazała policja, mężczyzna był trzeźwy.

Śledczy będą teraz szczegółowo odtwarzać przebieg zdarzenia. Jednym z kluczowych elementów postępowania będzie ustalenie, dlaczego samochód zaczął staczać się ze zbocza i czy został odpowiednio zabezpieczony przed ruszeniem.

Do dalszych czynności procesowych zabezpieczono również pojazd. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, pod nadzorem prokuratora, będą sprawdzać wszystkie okoliczności tragedii.

Policja apeluje o ostrożność

To tragiczne zdarzenie pokazuje, jak niebezpieczne mogą być sytuacje związane z poruszaniem się pojazdem poza drogami publicznymi, szczególnie na terenach leśnych i na pochyłościach.

Kierujący powinien zawsze upewnić się, że samochód jest prawidłowo zabezpieczony przed przypadkowym ruszeniem lub stoczeniem się. Szczególnej ostrożności wymagają miejsca o dużym nachyleniu terenu, gdzie nawet niewielkie przemieszczenie pojazdu może doprowadzić do poważnego zagrożenia.

Policjanci przypominają również, że w sytuacji zagrożenia należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pozostałych osób znajdujących się w pobliżu pojazdu.

Tragiczny wypadek w Lipowej: