To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-04-22 10:07

Czeladź, najstarsze miasto w powiecie będzińskim i całym Zagłębiu Dąbrowskim, to miejsce o niezwykle bogatej historii, sięgającej korzeniami średniowiecza. Jego charakter na przestrzeni wieków ewoluował od warownego grodu, przez miasto rzemieślników, aż po prężny ośrodek przemysłowy. Dziś zachwyca zabytkami, które są świadectwem burzliwych dziejów regionu.

To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza
To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza
Galeria zdjęć 12

Czeladź to jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim. Jest najstarsze w Zagłębiu Dąbrowskim

Pierwsze pisemne wzmianki o Czeladzi pochodzą z 1228 roku, kiedy to w dokumencie Kazimierza Opolskiego określono granice osady. Już w 1236 roku miała ona charakter obronny jako gród (oppidum), jednak została spustoszona przez Tatarów w 1241 roku. Prawa miejskie na prawie niemieckim Czeladź otrzymała w latach 1257-1262 z inicjatywy księcia Władysława Opolskiego. Z tego okresu pochodzi zachowany do dziś układ urbanistyczny Starego Miasta.

W 1443 roku miasto przeszło pod władanie biskupów krakowskich. Czeladź, otoczona murami obronnymi, których fragmenty przetrwały do naszych czasów, rozwijała się jako ośrodek handlu i rzemiosła. To właśnie tutaj, 9 marca 1589 roku, Jan Zamoyski i Wilhelm von Rosenberg podpisali pakt, na mocy którego arcyksiążę Maksymilian Habsburg zrzekł się pretensji do tronu polskiego. W 1790 roku miasto weszło w skład Królestwa Polskiego, a dwa lata później król Stanisław August Poniatowski uczynił je wolnym miastem Rzeczypospolitej.

Do połowy XIX wieku Czeladź była miastem rolników i rzemieślników. Prawdziwa rewolucja nadeszła wraz z odkryciem złóż węgla. Od 1860 roku miejscowość zaczęła zmieniać swój charakter na przemysłowy, co przypieczętowała budowa dwóch kopalń: „Czeladź” w 1870 roku i „Saturn” w 1880 roku. Wokół zakładów zaczęły powstawać osiedla robotnicze, a napływ kapitału i rąk do pracy ożywił miasto. Górnictwo było siłą napędową rozwoju aż do lat 70. XX wieku, kiedy to wyczerpujące się zasoby węgla wymusiły restrukturyzację i zmianę profilu gospodarczego miasta.

Dzisiejsza Czeladź to miasto, w którym historia widoczna jest na każdym kroku. Wśród najważniejszych zabytków wyróżnić można:

  • Kościół św. Stanisława Biskupa – wzniesiony w latach 1905–1911 w stylu neoromańskim, kryje w sobie skarby z poprzednich stuleci, takie jak organy z 1637 roku oraz ołtarze z XVIII wieku.
  • Zabytkowy układ architektoniczny Starego Miasta – pochodzący z XIII wieku, stanowi pamiątkę po lokacji miasta.
  • Dawny dom ariański – budynek z pierwszej połowy XVII wieku, zlokalizowany przy ulicy Rynkowej.
  • Pałac „Pod Filarami” – neoklasycystyczny pałac wybudowany przez Kopalnię „Saturn” w 1924 roku.
  • Zabytkowe osiedla górnicze – osiedle w dzielnicy Piaski oraz tzw. Stara Kolonia to unikatowe przykłady architektury robotniczej z przełomu XIX i XX wieku, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą socjalną.
  • Pałac Saturna – dawny gmach Towarzystwa Górniczo-Przemysłowego „Saturn”, będący częścią zabytkowego kompleksu, w którym dziś mieści się Muzeum Saturn.
Tak wygląda Czeladź, najstarsze miasta Zagłębia Dąbrowskiego [GALERIA]

To najstarsze miasto Zagłębia Dąbrowskiego. Jego historia sięga średniowiecza
Galeria zdjęć 12
