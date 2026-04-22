Zmiany na parkingu P5 przy lotnisku w Katowicach

Lotnisko Katowice, zarządzane przez Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze, rozpoczęło drugi etap rozbudowy parkingu P5. Inwestycja ma na celu dodanie 1,1 tysiąca nowych miejsc postojowych, co pozwoli na pomieszczenie prawie 2 tysięcy samochodów. "W Katowice Airport rozpoczął się drugi etap budowy parkingu P5. W ramach tej inwestycji powstanie 1,1 tys. nowych miejsc postojowych. Po jej zakończeniu parking P5 pomieści prawie 2 tys. samochodów" - zapowiedział rzecznik.

Nowa część parkingu, podobnie jak obecna, będzie wyposażona w oświetlenie oraz systemy parkingowe i monitoringu. Parking P5 jest zintegrowany z sąsiednim parkingiem P4, który został oddany do użytku w połowie 2024 roku. Dla wygody podróżnych, korzystających z parkingów P4 i P5, zapewniony jest bezpłatny transfer do terminali pasażerskich.

Dalsze plany rozwoju infrastruktury Katowice Airport

Program inwestycyjny Katowice Airport na lata 2024-2032 zakłada znaczący rozwój infrastruktury, z szacowanym budżetem wynoszącym około 1,5 miliarda złotych. W planach jest nie tylko rozbudowa parkingów terenowych, ale również budowa wielopoziomowego parkingu przy terminalu pasażerskim. Do 2032 roku Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze planuje zarządzać około 13 tysiącami miejsc parkingowych.

Głównym celem inwestycji jest wzmocnienie trzech kluczowych obszarów:

obsługi pasażerów,

serwisowania samolotów,

operacji cargo.

Najważniejszym elementem programu jest budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do 2032 roku planowana jest także rozbudowa układu komunikacyjnego, w tym połączenie nowego terminalu ze stacją kolejową za pomocą tunelu oraz budowa węzła autobusowego.

W ramach programu inwestycyjnego powstanie również drugi terminal cargo oraz nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej. W ostatnich miesiącach zakończono budowę nowej bazy służby utrzymania lotniska oraz hangaru serwisowego samolotów H4.

Lotnisko planuje także rozwój czwartego obszaru działalności, jakim jest składowanie i dystrybucja paliwa lotniczego. We wrześniu 2024 roku rozpoczęto budowę multimodalnego węzła do przeładunku towarów i paliw, bazującego na bocznicy kolejowej.

Katowice Airport jest jednym z największych regionalnych lotnisk w Polsce. W 2025 roku obsłużyło 7,3 miliona pasażerów, a prognozy na 2030 rok zakładają wzrost liczby podróżnych do 10,5 miliona. Port lotniczy imienia Wojciecha Korfantego wyróżnia się jako lider w segmencie ruchu czarterowego oraz jako jedno z największych lotnisk cargo w kraju.

Źródło PAP.