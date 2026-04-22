Dramatyczne zderzenie w Kłobucku. Ucierpiała również rowerzystka

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek, 21 kwietnia tuż przed godziną 17:00 na ulicy Szkolnej w Kłobucku. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, a poszkodowana została także kobieta jadąca na rowerze. Na miejscu błyskawicznie interweniowała policja oraz służby ratunkowe, które odkryły wstrząsające kulisy tego wypadku.

Według wstępnych ustaleń mundurowych, 31-letnia kierująca BMW jechała w stronę centrum Kłobucka i z powodu braku ostrożności uderzyła w tył opla, który akurat skręcał na teren jednej z posesji. Ogromna siła zderzenia odrzuciła samochody, co z kolei doprowadziło do potrącenia 61-letniej rowerzystki.

W wyniku tego groźnego wypadku obrażenia odniosły cztery osoby. Do szpitali na badania trafili oboje kierujący, potrącona rowerzystka oraz 7-letnie dziecko jadące w BMW. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że ich życiu na szczęście nic nie zagraża.

Za kierownicą BMW siedziała kompletnie pijana 31-latka

Prawdziwy szok przeżyli jednak policjanci podczas rutynowych czynności na miejscu zdarzenia. Okazało się, że 31-latka kierująca BMW była kompletnie pijana. Alkomat wykazał w jej organizmie ponad trzy promile alkoholu. Sytuację pogarsza fakt, że wiozła w takim stanie 7-letnie dziecko, które również odniosło obrażenia w wypadku.

Policja traktuje tę sprawę niezwykle poważnie.

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. Śledczy będą ustalać okoliczności i przyczyny wypadku, a także badać odpowiedzialność 31-latki w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz przewożeniem w tym stanie małoletniego dziecka, w kontekście narażenia go na niebezpieczeństwo - informuje podkom. Kamil Raczyński, rzecznik prasowy KPP w Kłobucku.

Jakby tego było mało, funkcjonariusze ustalili, że potrącona rowerzystka również była po spożyciu alkoholu. Ten wątek będzie wyjaśniany w odrębnym postępowaniu.