To najpiękniejszy zamek w województwie śląskim. Znajduje się w malowniczej wsi [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-03-03 8:37

Położone w niewielkiej wsi Podzamcze na Śląsku, w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, wznoszą się jedne z najbardziej malowniczych ruin w Polsce. Zamek Ogrodzieniec, osadzony na najwyższym wzgórzu regionu, od wieków zachwyca swoją potęgą i burzliwą historią. To nie tylko perła Szlaku Orlich Gniazd, ale również miejsce, które dało początek jego nazwie. Jak wygląda ten wyjątkowy zabytek. Sprawdźcie w naszej galerii!

Zamek Ogrodzieniec jest najpiękniejszy na Śląsku. To prawdziwa perła renesansu

Historia zamku sięga czasów Bolesława Krzywoustego, kiedy na Górze Zamkowej stanęły pierwsze drewniane umocnienia. Zostały one jednak zniszczone podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku. Murowaną warownię w tym strategicznym miejscu wzniósł dopiero król Kazimierz Wielki, włączając ją do systemu obronnego znanego dziś jako Orle Gniazda.

W kolejnych stuleciach zamek często zmieniał właścicieli. Przez blisko 100 lat należał do potężnego rodu Włodków Sulimczyków. Prawdziwy rozkwit Ogrodzieńca nastąpił jednak w XVI wieku, gdy warownia trafiła w ręce Seweryna Bonera. W latach 1530–1545 przekształcił on surową, gotycką fortecę w olśniewającą renesansową rezydencję, która swoją architekturą mogła konkurować z samym Wawelem. Budowla została doskonale wkomponowana w jurajski krajobraz – z trzech stron chroniły ją potężne skały wapienne, a wjazd prowadził przez wąską skalną szczelinę.

Polecany artykuł:

To najciekawsze miasto w województwie śląskim. Leży na ziemiach Małopolski i za…

Kres świetności zamku przyniósł potop szwedzki. W 1655 roku wojska szwedzkie splądrowały i częściowo spaliły budowlę. Mimo prób odbudowy podjętych przez późniejszego właściciela, kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego, zamek nigdy nie odzyskał dawnego blasku. Ostateczny cios zadał kolejny pożar wzniecony przez Szwedów w 1702 roku.

Opuszczony około 1810 roku, zamek popadał w coraz większą ruinę. Niektórzy z jego XIX-wiecznych właścicieli, nie doceniając historycznej wartości obiektu, traktowali go jako źródło darmowego budulca. Dopiero po II wojnie światowej, po nacjonalizacji obiektu, podjęto szeroko zakrojone prace konserwatorskie. W latach 1949-1973 zamek zabezpieczono w formie trwałej ruiny i udostępniono turystom, dzięki czemu możemy podziwiać go do dziś.

Sonda
Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Urok Ogrodzieńca od dawna inspirował twórców. To właśnie pisarz Adolf Dygasiński, zachwycony widokiem ruin w latach 80. XIX wieku, jako pierwszy nazwał je „orlim gniazdem”, dając początek nazwie całego szlaku turystycznego. Zamek stał się również tłem dla wielu produkcji filmowych. Kręcono tu sceny do kultowego Janosika, Zemsty Andrzeja Wajdy, a nawet teledysk do utworu legendarnego brytyjskiego zespołu Iron Maiden. W ostatnich latach Ogrodzieniec zyskał światową sławę dzięki serialowi Wiedźmin platformy Netflix, gdzie posłużył za scenerię spektakularnej Bitwy pod Sodden.

Tak wygląda zamek Ogrodzieniec w województwie śląskim [GALERIA]

To najpiękniejszy zamek w województwie śląskim. Znajduje się w malowniczej wsi
Galeria zdjęć 18
Śląsk Radio ESKA Google News
Najpiękniejsza trasa na świecie znajduje się z w woj. śląskim
zabytki
Śląsk
wieś
zamek ogrodzieniec
województwo śląskie