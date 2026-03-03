To najpiękniejszy zamek w województwie śląskim. Znajduje się w malowniczej wsi

Zamek Ogrodzieniec jest najpiękniejszy na Śląsku. To prawdziwa perła renesansu

Historia zamku sięga czasów Bolesława Krzywoustego, kiedy na Górze Zamkowej stanęły pierwsze drewniane umocnienia. Zostały one jednak zniszczone podczas najazdu tatarskiego w 1241 roku. Murowaną warownię w tym strategicznym miejscu wzniósł dopiero król Kazimierz Wielki, włączając ją do systemu obronnego znanego dziś jako Orle Gniazda.

W kolejnych stuleciach zamek często zmieniał właścicieli. Przez blisko 100 lat należał do potężnego rodu Włodków Sulimczyków. Prawdziwy rozkwit Ogrodzieńca nastąpił jednak w XVI wieku, gdy warownia trafiła w ręce Seweryna Bonera. W latach 1530–1545 przekształcił on surową, gotycką fortecę w olśniewającą renesansową rezydencję, która swoją architekturą mogła konkurować z samym Wawelem. Budowla została doskonale wkomponowana w jurajski krajobraz – z trzech stron chroniły ją potężne skały wapienne, a wjazd prowadził przez wąską skalną szczelinę.

Kres świetności zamku przyniósł potop szwedzki. W 1655 roku wojska szwedzkie splądrowały i częściowo spaliły budowlę. Mimo prób odbudowy podjętych przez późniejszego właściciela, kasztelana krakowskiego Stanisława Warszyckiego, zamek nigdy nie odzyskał dawnego blasku. Ostateczny cios zadał kolejny pożar wzniecony przez Szwedów w 1702 roku.

Opuszczony około 1810 roku, zamek popadał w coraz większą ruinę. Niektórzy z jego XIX-wiecznych właścicieli, nie doceniając historycznej wartości obiektu, traktowali go jako źródło darmowego budulca. Dopiero po II wojnie światowej, po nacjonalizacji obiektu, podjęto szeroko zakrojone prace konserwatorskie. W latach 1949-1973 zamek zabezpieczono w formie trwałej ruiny i udostępniono turystom, dzięki czemu możemy podziwiać go do dziś.

Urok Ogrodzieńca od dawna inspirował twórców. To właśnie pisarz Adolf Dygasiński, zachwycony widokiem ruin w latach 80. XIX wieku, jako pierwszy nazwał je „orlim gniazdem”, dając początek nazwie całego szlaku turystycznego. Zamek stał się również tłem dla wielu produkcji filmowych. Kręcono tu sceny do kultowego Janosika, Zemsty Andrzeja Wajdy, a nawet teledysk do utworu legendarnego brytyjskiego zespołu Iron Maiden. W ostatnich latach Ogrodzieniec zyskał światową sławę dzięki serialowi Wiedźmin platformy Netflix, gdzie posłużył za scenerię spektakularnej Bitwy pod Sodden.

