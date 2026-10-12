To miasto w województwie śląskim stało się sławne dzięki kolei. W PRL-u było wsią [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-10-12 13:17

Położone na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej Łazy to miasto, którego dynamiczny rozwój nierozerwalnie związany jest z historią kolei. Choć administracyjnie należy do województwa śląskiego, jego korzenie historyczne i kulturowe sięgają Małopolski. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!

Łazy to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Stało się sławne dzięki budowie kolei 

Początki miejscowości sięgają najprawdopodobniej końca XVIII wieku, kiedy to pojawiła się na mapach. Prawdziwym impulsem do rozwoju Łaz stało się jednak uruchomienie przebiegającej przez nie linii kolejowej w 1848 roku. To właśnie transport szynowy ukształtował charakter miejscowości i zapoczątkował jej rozkwit. W dwudziestoleciu międzywojennym wieś należała do powiatu będzińskiego, by 1 stycznia 1927 roku zostać włączoną do powiatu zawierciańskiego. Ważną datą w najnowszej historii jest 20 stycznia 1945 roku, kiedy do Łaz wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Prawa miejskie miejscowość otrzymała 1 stycznia 1967 roku.

Łazy, liczące według danych z 31 grudnia 2023 roku 6378 mieszkańców, zajmują powierzchnię 8,60 km². Miasto, mimo obecnej przynależności do województwa śląskiego, historycznie jest częścią ziemi krakowskiej – w XVI wieku należało do województwa krakowskiego. Jego malownicze położenie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dodaje mu uroku i przyciąga miłośników natury. Do 1947 roku miejscowość była siedzibą gminy Rokitno-Szlacheckie.

Polecany artykuł:

Historia miasta widoczna jest w jego zabytkach, które w dużej mierze odzwierciedlają jego przemysłowe i kolejowe dziedzictwo. Do najważniejszych obiektów należą:

  • Zabudowania lokomotywowni oraz budynki fabryki materiałów ogniotrwałych z końca XIX wieku.
  • Zabytkowa wieża ciśnień datowana na 1898 rok.
  • Parowóz Ty45 – 421, będący technicznym pomnikiem historii.
  • Drewniane budynki z końca XIX wieku, które nadają miastu unikalny klimat.

Wśród zabytków o charakterze sakralnym i historycznym wyróżnia się kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, wzniesiony w latach 1934–1949, a także cmentarz wojenny założony w 1914 roku na osiedlu Podlesie.

Sonda
Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wyglądają Łazy, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

Zabytkowy czarny parowóz Ty45 w Łazach. O historii tego kolejowego miasta przeczytasz na Eska Śląskie.
Galeria zdjęć 12
Roman nie zdał testu ze znajomości kariery Heleny Englert! Ewidentnie nie przestalkował mojego Instagrama

ROLKI

podróże
zabytki
Miasto
Śląsk
turystyka
województwo śląskie