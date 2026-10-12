Leśnicy postawili tablicę ostrzegawczą. Bobry szybko ją „zlikwidowały”

Wygląda na to, że w lesie pod Lublińcem trwa nieformalny spór o to, kto ma ostatnie słowo. Leśnicy chcieli ostrzec ludzi przed skutkami działalności bobrów, ale zwierzęta najwyraźniej miały inny plan. Drewniany słupek z ostrzeżeniem został ścięty, a cała historia rozbawiła internautów.

Niecodzienną sytuację opisali przedstawiciele Nadleśnictwa Lubliniec w mediach społecznościowych. Tablica stanęła przy stawie w leśnictwie Łopian. Widniał na niej napis: „Uwaga! Szkody wyrządzone przez bobry”.

Ostrzeżenie miało zwrócić uwagę na to, co dzieje się w okolicy zbiornika. Szybko jednak samo stało się ofiarą działalności zwierząt. Na zdjęciach udostępnionych przez leśników widać zarówno tablicę, jak i jej ścięty słupek.

„Bobry nie chcą, abyście byli ostrzeżeni”

Leśnicy nie zamierzali robić z sytuacji wielkiej afery. Zamiast tego postanowili opowiedzieć o niej z humorem.

– Chcieliśmy Was ostrzec przed możliwymi skutkami działalności bobrów na stawie w leśnictwie Łopian i w jego pobliżu, ponieważ bobry kopią nory pod drogą i ścinają drzewa znajdujące się wokół stawu, ale bobry nie chcą, abyście byli ostrzeżeni i... ścięły słupek dębowy z informacją o zagrożeniu – napisali przedstawiciele nadleśnictwa.

Trudno nie zauważyć ironii tej sytuacji. Tablica miała informować o działalności bobrów, a ostatecznie sama stała się jej przykładem. Można powiedzieć, że ostrzeżenie przeszło wyjątkowo praktyczny test terenowy.

Leśnicy poszli zresztą o krok dalej i podpowiedzieli spacerowiczom, co zrobić, jeśli natkną się na pozostałości po znaku.

– Jeśli zauważycie wystający z ziemi kawałek drzewa ściętego przez bobry, to wyobraźcie sobie, że była tam informacja „Uwaga – szkody wyrządzone przez bobry” – zażartowali.

To nie tylko żarty. Bobry mogą stwarzać zagrożenie

Choć historia brzmi jak leśna komedia, samo ostrzeżenie miało ważny powód. W okolicy stawu w leśnictwie Łopian bobry kopią nory pod drogą i ścinają rosnące wokół drzewa.

Takie działania mogą mieć realne konsekwencje. Podziemne korytarze mogą osłabiać grunt, a podgryzione drzewa mogą się przewracać. Dlatego osoby spacerujące w pobliżu zbiornika powinny zachować ostrożność i uważać na otoczenie.

Bobry są ważną częścią ekosystemu, ale ich działalność może czasem kolidować z bezpieczeństwem ludzi i infrastrukturą. Właśnie dlatego leśnicy postanowili zwrócić uwagę na sytuację.

Pozostaje tylko pytanie, czy kolejna tablica ostrzegawcza miałaby szansę przetrwać dłużej. Jeśli bobry uznają ją za przeszkodę w realizacji swoich planów, leśnicy mogą potrzebować naprawdę sprytnego rozwiązania. Na razie ostrzeżenie najlepiej zapamiętać bez pomocy znaku: w pobliżu stawu w leśnictwie Łopian warto mieć oczy szeroko otwarte!