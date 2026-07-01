Ruda Śląska jest jednym z najciekawszych miast w województwie śląskim. To pierwsza wieś, która miała elektryczne oświetlenie

Historia terenów dzisiejszej Rudy Śląskiej sięga średniowiecza. Już w 1243 roku istniała wieś Ruda, której lokację na prawie niemieckim potwierdza dokument z lat 1295–1305. Z tego samego okresu pochodzą również inne dzielnice, takie jak Kochłowice, Orzegów, Bielszowice i Halemba. Nazwa miasta wywodzi się od wydobywanych tu niegdyś rud żelaza. Współczesna Ruda Śląska powstała jednak znacznie później, bo 1 stycznia 1959 roku, w wyniku administracyjnego połączenia dwóch oddzielnych miast: Rudy i Nowego Bytomia, które z kolei utworzono w 1951 roku.

Przełom w dziejach regionu nastąpił w drugiej połowie XVII wieku wraz z odkryciem pokładów węgla kamiennego. To cenne złoże całkowicie zmieniło rolniczy dotąd charakter ziem, przyciągając przedsiębiorców, którzy budowali kopalnie, huty i koksownie. Wokół zakładów przemysłowych zaczęły powstawać charakterystyczne osiedla robotnicze, tzw. familoki, tworząc unikalną kulturę górniczą. Rozwój był tak dynamiczny, że w 1889 roku w Rudzie, będącej wówczas wsią, zainstalowano oświetlenie elektryczne, co uczyniło ją pierwszą zelektryfikowaną wsią na terenie Cesarstwa Niemieckiego. Mieszkańcy tych ziem aktywnie uczestniczyli w powstaniach śląskich, a w 1922 roku cały obszar dzisiejszego miasta został przyłączony do Polski.

Mimo przemysłowego charakteru, Ruda Śląska może poszczycić się wieloma cennymi zabytkami, które świadczą o jej bogatej przeszłości.

Najstarszy zabytek. Najcenniejszym śladem średniowiecza jest grodzisko stożkowe w Kochłowicach, datowane na XIII-XV wiek. Składało się ono z drewnianej wieży obronnej i podgrodzia, a do dziś zachowały się pozostałości fosy.

Najcenniejszym śladem średniowiecza jest grodzisko stożkowe w Kochłowicach, datowane na XIII-XV wiek. Składało się ono z drewnianej wieży obronnej i podgrodzia, a do dziś zachowały się pozostałości fosy. Architektura sakralna. W mieście znajduje się wiele imponujących świątyń. Warto zwrócić uwagę na neoromańską bazylikę pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu (1912) z bogato zdobioną fasadą, neogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (1883) oraz Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach (1806), które powstało w miejscu wcześniejszej, drewnianej budowli.

W mieście znajduje się wiele imponujących świątyń. Warto zwrócić uwagę na neoromańską bazylikę pw. św. Pawła Apostoła w Nowym Bytomiu (1912) z bogato zdobioną fasadą, neogotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny w Bielszowicach (1883) oraz Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Kochłowicach (1806), które powstało w miejscu wcześniejszej, drewnianej budowli. Dziedzictwo przemysłowe. Prawdziwą wizytówką Rudy Śląskiej są zabytki techniki. Na szczególną uwagę zasługuje Kolonia Robotnicza Ficinus w Wirku (ok. 1867), jeden z najstarszych tego typu kompleksów na Górnym Śląsku, który został wpisany na Szlak Zabytków Techniki. Inne ważne obiekty to wieża wyciągowa szybu „Andrzej” z lat 70. XIX wieku oraz monumentalny Wielki Piec Huty Pokój (1968), który wpisano na Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego.

Prawdziwą wizytówką Rudy Śląskiej są zabytki techniki. Na szczególną uwagę zasługuje Kolonia Robotnicza Ficinus w Wirku (ok. 1867), jeden z najstarszych tego typu kompleksów na Górnym Śląsku, który został wpisany na Szlak Zabytków Techniki. Inne ważne obiekty to wieża wyciągowa szybu „Andrzej” z lat 70. XIX wieku oraz monumentalny Wielki Piec Huty Pokój (1968), który wpisano na Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego. Pałace i kamienice. Wśród zabytków znajdziemy również klasycystyczny pałacyk Donnersmarcków w Halembie z połowy XVIII wieku oraz liczne secesyjne kamienice, które często skrywają oryginalne detale, takie jak ceramiczne zdobienia w dawnych sklepach mięsnych.

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Tak wygląda Ruda Śląska, jedno z najważniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

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