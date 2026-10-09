To jedno z najpiękniejszych średniowiecznych miast w woj. śląskim. Leży w historycznej Małopolsce [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-10-09 11:45

Położone w powiecie kłobuckim Krzepice, choć administracyjnie należą do województwa śląskiego, historycznie są częścią Małopolski. To dawne miasto królewskie może poszczycić się bogatą historią, której ślady widać do dziś w jego zabytkowej tkance. W jego dziejach zapisały się nie tylko koronowane głowy, ale także dramatyczne wydarzenia, które ukształtowały jego dzisiejszy charakter. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce? Sprawdźcie naszą galerię!

Krzepice to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Leży w historycznej Małopolsce

Historia Krzepic sięga XII wieku, kiedy ze względu na strategiczne, pograniczne położenie założono tu drewniany gród warowny. Prawdziwy rozwój miasta rozpoczął się jednak za panowania Kazimierza Wielkiego, który około 1347 roku dokonał jego lokacji. Ten sam władca w 1364 roku polecił w miejscu grodu wznieść murowany zamek z cegły, którego pozostałości w postaci fortyfikacji ziemnych można podziwiać do dziś.

W kolejnych stuleciach miasto prężnie się rozwijało, co potwierdzają liczne przywileje nadawane przez kolejnych władców, w tym Władysława Jagiełłę. W XV i XVI wieku Krzepice stały się ważnym ośrodkiem rzemieślniczym i handlowym, o czym świadczy istnienie pięciu cechów rzemieślniczych, browaru, młynów i słodowni. W miejscowym zamku rezydowała królewna Izabela Jagiellonka, a w 1556 roku doszło tu do historycznego wydarzenia – zatrzymania królowej Bony Sforzy, która próbowała opuścić Polskę wraz ze swoimi skarbami.

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Okres Rzeczypospolitej Obojga Narodów to czas rozwoju przemysłu metalurgicznego. Krzepickie kuźnice, słynące z produkcji żelaza, dział i kul armatnich, zostały nawet wspomniane w poemacie Walentego Roździeńskiego z 1612 roku. Rozwój miasta został przerwany przez potop szwedzki w połowie XVII wieku, jednak zamek i miasto zostały odbite przez polskie oddziały.

Po rozbiorach Polski Krzepice znalazły się w zaborze rosyjskim. W 1795 roku obok miasta założono osobną miejscowość dla ludności żydowskiej – Nowokrzepice. Mieszkańcy aktywnie włączyli się w walkę podczas powstania styczniowego, co po jego upadku spotkało się z surowymi represjami. W 1870 roku władze carskie odebrały Krzepicom prawa miejskie, które odzyskały dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku.

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Okres międzywojenny to czas, w którym znaczącą, bo aż 40-procentową część mieszkańców, stanowiła społeczność żydowska. Tragiczny kres jej historii przyniósł wybuch II wojny światowej. W 1940 roku Niemcy utworzyli w mieście getto, a jego likwidacja 22 czerwca 1942 roku oznaczała wywiezienie większości żydowskich mieszkańców do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

Dziś Krzepice są lokalnym ośrodkiem administracyjnym i kulturalnym, który pielęgnuje swoją bogatą przeszłość. Na terenie miasta znajduje się wiele cennych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Należą do nich:

  • średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem,
  • zespół klasztorny kanoników regularnych z gotyckim kościołem pw. św. Jakuba Apostoła, wzniesionym w 1357 roku z fundacji Kazimierza Wielkiego,
  • ruiny synagogi oraz cmentarz żydowski,
  • pozostałości ziemnych fortyfikacji dawnego zamku królewskiego.

Tak wyglądają Krzepice, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

Ceglany kościół świętego Jakuba Apostoła w Krzepicach na tle błękitnego nieba. O zabytkach miasta pisze Eska Śląskie.
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