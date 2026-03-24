Jedno z najgorszych miejsc do życia w Polsce

Czy można wskazać jedno z najgorszych miast do życia w Polsce? To pytanie zadaliśmy sztucznej inteligencji, prosząc o wybór miejsca, które najczęściej pojawia się w takich niechlubnych zestawieniach. W odpowiedzi padło na Bytom. Trzeba jednak jasno podkreślić - to tylko opinia wygenerowana na podstawie ogólnych danych i stereotypów, a nie jednoznaczny wyrok. Każde miasto ma swoją specyfikę, problemy i atuty, a rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona niż rankingi.

Bytom z niechlubnym mianem

Bytom od lat pojawia się w niechlubnych zestawieniach miast, w których żyje się najtrudniej. Choć leży w sercu Górnego Śląska i ma bogatą historię, dla wielu mieszkańców codzienność bywa tu daleka od ideału. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Bytom był ważnym ośrodkiem przemysłowym. Górnictwo i przemysł ciężki dawały pracę tysiącom ludzi, a miasto tętniło życiem. Jednak transformacja ustrojowa i zamykanie kopalń odcisnęły tu wyjątkowo silne piętno. Upadek przemysłu doprowadził do wzrostu bezrobocia, a wielu mieszkańców zdecydowało się wyjechać w poszukiwaniu lepszych warunków życia.

Miasto traci mieszkańców

Jednym z największych problemów Bytomia jest wyludnienie. Miasto systematycznie traci mieszkańców, a liczba ludności spada z roku na rok. Wraz z tym procesem pogłębiają się trudności społeczne - rośnie liczba pustostanów, a niektóre dzielnice sprawiają wrażenie opuszczonych. W 1995 roku liczba mieszkańców wynosiła 226 810, natomiast w 2024 było to już tylko 146 922.

Co ciekawego w Bytomiu? Atrakcje w mieście

Choć Bytom został dość surowo oceniony przez sztuczną inteligencję, która twierdzi, że w miasto nie ma nic do zaoferowania, to okazuje się, że atrakcji jest tam co niemiara. Oto najciekawsze miejsca, które warto odwiedzić:

Opera Śląska

Rynek w Bytomiu

Kościół św. Wojciecha i inne świątynie

Pałac Tiele-Wincklerów w Bytomiu-Miechowicach

Park Miejski im. Kachla

Najstarsza linia tramwajowa w Polsce.