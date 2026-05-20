To jedno z najgęściej zaludnionych miast w Europie. Leży na Śląsku, nieopodal Chorzowa

Świętochłowice to jedno z najciekawszych miast w województwie śląskim. Wyróżnia się gęstością zaludnienia

Historia Świętochłowic sięga co najmniej 25 maja 1313 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o osadzie. Co ciekawe, nazwa miasta do dziś pozostaje przedmiotem dyskusji. Hipotezy wskazują, że może ona pochodzić od słowiańskiego imienia Świętosław, boga Świętowita, a nawet od „świętego gaju”, w którym przed wiekami miano składać ofiary pogańskim bóstwom.

Prawa miejskie nadano Świętochłowicom na mocy ustawy Sejmu Śląskiego z 10 lipca 1939 roku, miały one wejść w życie 1 stycznia 1940 roku. Jednak z powodu wybuchu II wojny światowej i niemieckiej okupacji, formalnie stały się miastem dopiero 1 stycznia 1947 roku. Wcześniej, przez stulecia, Świętochłowice pozostawały wsią, której właściciele często się zmieniali.

Centralne usytuowanie miasta w sercu aglomeracji górnośląskiej sprawia, że jest ono otoczone przez inne ważne ośrodki. Od północy Świętochłowice graniczą z Bytomiem, od zachodu z Rudą Śląską, natomiast od strony wschodniej i południowo-wschodniej sąsiadują z Chorzowem.

Intensywny rozwój Świętochłowic rozpoczął się w XIX wieku wraz z odkryciem bogatych złóż węgla kamiennego. Już w latach 20. XIX wieku rozpoczęto poszukiwania tego surowca, a w 1825 roku uruchomiono pierwszą kopalnię „Król Saul”. Przemysł górniczy i hutniczy na stałe ukształtował charakter miasta, które stało się jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych regionu. Choć dziś kopalnie zostały zlikwidowane, na terenie miasta wciąż działa dawna „Huta Florian”. Świętochłowice, o powierzchni zaledwie 13,3 km², są jednocześnie trzecim najgęściej zaludnionym miastem w Polsce, a także w Europie. Według danych GUS z 2024 roku Świętochłowice liczą 45 434 mieszkańców.

Przemysłowa przeszłość pozostawiła po sobie liczne i cenne zabytki, które stanowią o wyjątkowości Świętochłowic. Do najważniejszych należą wieże wyciągowe szybów I i II dawnej kopalni „Polska”. Jedna z nich to 30-metrowa wieża basztowa z 1908 roku, a druga to starsza, 20-metrowa konstrukcja kozłowa.

Wśród zabytków sakralnych na szczególną uwagę zasługuje neogotycki kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła z 1891 roku, a także kościół ewangelicki im. św. Jana Chrzciciela z 1901 roku. W krajobrazie miasta wyróżniają się również charakterystyczne dla Śląska osiedla robotnicze, tzw. familoki z przełomu XIX i XX wieku. Do innych ważnych obiektów zaliczyć można budynek Urzędu Miasta z 1926 roku, dawną siedzibę zarządu dóbr Donnersmarcków z 1907 roku oraz wieżę ciśnień wzniesioną w 1909 roku. Każdy z tych zabytków opowiada fragment burzliwej i fascynującej historii Świętochłowic.

