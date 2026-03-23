To droga jak marzenie! Kierowcy w końcu odetchną z ulgą. Kluczowy odcinek ekspresówki oddany do użytku

S1 między Bieruniem a Oświęcimiem: otwarcie 23.03.2026 r.

Otwarcie 2,9-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 to ważny moment dla mieszkańców i wszystkich, którzy regularnie podróżują między Bieruniem a Oświęcimiem. Ta trasa stanowi kluczowy element obwodnicy Bierunia, a jej uruchomienie odciąży lokalne drogi, skracając czas przejazdu i zmniejszając korki. Nowy fragment S1 to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, co zapewnia komfortową i bezpieczną jazdę.

Nowa ekspresówka jak droga marzeń. Zobacz zdjęcia w poniższej galerii:

Część większego projektu: droga ekspresowa S1 Mysłowice – Bielsko-Biała

Oddany do użytku odcinek to tylko fragment znacznie większego przedsięwzięcia. Cała droga ekspresowa S1 między Mysłowicami a Bielskiem-Białą, o długości blisko 40 km, jest podzielona na cztery odcinki realizacyjne. Oprócz trasy Bieruń-Oświęcim, która jest częścią zadania I (Mysłowice Kosztowy – Oświęcim), w budowie są jeszcze kolejne fragmenty.

Zadanie I (Mysłowice Kosztowy – Oświęcim): Obejmuje budowę S1 o długości ok. 15,2 km. Oddany do ruchu odcinek Bieruń – Oświęcim jest jego częścią. Całość tego zadania ma być gotowa w drugiej połowie 2026 roku.

Zadanie II (Oświęcim – Dankowice): To 14 km drogi ekspresowej.

To 14 km drogi ekspresowej. Zadanie III (Dankowice – Suchy Potok): Odcinek o długości 4,9 km, który ma być gotowy jeszcze w 2024 roku.

Inwestycja obejmuje nie tylko samą drogę ekspresową, ale także szereg obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty, estakady oraz przejścia dla zwierząt. Budowane są również węzły drogowe, które zapewnią sprawne połączenie z istniejącą siecią dróg.

Kiedy koniec wszystkich prac na trasie S1?

Choć część S1 jest już dostępna dla kierowców, to prace nad całą drogą ekspresową Mysłowice – Bielsko-Biała jeszcze potrwają. Zgodnie z harmonogramem, ukończenie wszystkich odcinków planowane jest na 2026 rok. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ale perspektywa w pełni funkcjonalnej trasy S1 jest obiecująca. Po zakończeniu budowy, S1 będzie stanowić ważny szlak komunikacyjny, łączący aglomerację śląską z Podbeskidziem, a także z Czechami i Słowacją.

Źródło: Architektura Murator Plus, GDDKiA