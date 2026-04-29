Tłumy zwykłych mieszkańców pożegnały Łukasza Litewkę. Wzruszające słowa. "Łukasz był bardzo dobrym człowiekiem"

Wypadek w Dąbrowie Górniczej. Nie żyje Łukasz Litewka

Zaledwie kilka dni wcześniej, w czwartek 23 kwietnia, doszło do dramatycznego wypadku w Dąbrowie Górniczej, który brutalnie przerwał życie 36-letniego parlamentarzysty. Z ustaleń śledczych wynika, że kierowca samochodu osobowego niespodziewanie zjechał na przeciwległy pas jezdni. Auto z potężnym impetem uderzyło w poruszającego się na jednośladzie polityka. Obrażenia okazały się na tyle poważne, że życia mężczyzny nie udało się już uratować, a jego nagła śmierć na miejscu zdarzenia wywołała ogromny wstrząs wśród mieszkańców całego Zagłębia.

Msza żałobna w Sosnowcu. Tłumy w katedrze

Żałobna liturgia miała miejsce w sosnowieckiej katedrze. Wnętrze świątyni oraz przylegający do niej plac szczelnie wypełnili żałobnicy. Oprócz najbliższej rodziny i współpracowników zmarłego, zjawili się tam również przedstawiciele państwowych szczebli władzy oraz rzesze lokalnych obywateli. W trakcie wygłaszanej homilii duchowni zwracali szczególną uwagę na ogromną empatię tragicznie zmarłego polityka oraz jego nieustanną gotowość do wspierania lokalnej społeczności. Wspominano go przede wszystkim jako osobę, która zawsze stała blisko problemów szarych obywateli i interweniowała tam, gdzie pojawiała się taka konieczność.

Ostatnia droga. Kondukt przeszedł ulicami miasta

Po zakończeniu nabożeństwa ulicami Sosnowca przeszedł kondukt żałobny w stronę miejscowej nekropolii. Na całej długości wyznaczonej trasy zgromadzili się liczni mieszkańcy oddający hołd zmarłemu politykowi. Część osób biorących udział w tych trudnych chwilach zdecydowała się porozmawiać z reporterami Radia ESKA o swoich osobistych uczuciach i zapamiętanym obrazie młodego posła.

- Łukasz był bardzo dobrym człowiekiem. Bardzo dobrym, szczerym, ufnym, pełnym empatii dla wszystkich i takim energicznym - mówi kobieta. - Nie czekał aż ktoś gdzieś zaraz jutro, potem tylko działał.

Kolejny z uczestników ceremonii pogrzebowej pojawił się na miejscu, ponieważ łączą go z parlamentarzystą bezpośrednie relacje z przeszłości.

- To był kolega naszych dzieci. Razem chodzili do szkoły - mówi. - Jesteśmy w imieniu dzieci, bo akurat pracują, nie mogą przyjść. Znaliśmy go, głosowaliśmy. Pochodził stąd. Jesteśmy też rodowici i Zagłębiacy, znaliśmy go dobrze - dodaje.

Inna z obecnych na miejscu kobiet podkreślała z kolei swój silny moralny obowiązek wobec zmarłego.

- Jesteśmy to winni - dodaje inna kobieta.- Przede wszystkim był to dobry człowiek.

Miejscowi zgodnie zaznaczali w wypowiedziach, że nabożeństwo w intencji Łukasza Litewki miało niezwykle poruszający charakter i wywołała w nich potężne emocje.

- Nie jesteśmy idealni. I że Bóg wcale nie czeka na tych idealnych, najlepszych, tylko na tych szczerych, co z dobrego serca przychodzą - mówi wzruszona kobieta. - Ja przepraszam, ale nie mogę...

Słów uznania dla prowadzących ceremonię kapłanów nie krył również kolejny rozmówca radiowej rozgłośni.

- Dużo serdeczności można powiedzieć. I księża i biskup też. Piękne kazanie - dodaje mężczyzna. - Biskup ma swoje lata, ale o człowieku młodym dobrze powiedział. No i myślę, że prawda, a prawda jest jedna, że był dobrym, naprawdę dobrym człowiekiem. Nie tylko dla ludzi, ale dla zwierząt. Dla wszystkich.Tyle mam do powiedzenia - dodaje.

Wpływ posła na społeczność lokalną

Ten trudny dla regionu moment wywołał szerszą dyskusję dotyczącą funkcji, jaką pełnią politycy na szczeblu lokalnym. Ogromne rzesze obywateli biorących udział w ostatnim pożegnaniu udowodniły, że działania zmarłego posła spotykały się z gigantycznym uznaniem. Jego praca była dostrzegana nie tylko przez oficjalne delegacje i urzędników, ale zyskała ogromny szacunek przede wszystkim ze strony otoczenia – zwyczajnych sąsiadów oraz grona bliskich znajomych z rodzinnego miasta.

PRZEMARSZ Z TRUMNĄ ŁUKASZA LITEWKI NA CMENTARZ