Od samego początku ceremonii uczestnikom niezwykle trudno było opanować silne wzruszenie. We wnętrzu sosnowieckiej świątyni pod wezwaniem świętego Joachima dało się wyczuć ogromny, przytłaczający smutek.

Trumnę ze zwłokami zmarłego, którą udekorowano państwowymi barwami, ustawiono w pobliżu ołtarza głównego. Ten widok w brutalny sposób przypominał wszystkim zgromadzonym, że 23 kwietnia 2026 roku zmarł człowiek dysponujący ogromnymi perspektywami, a obecnie czeka go już wyłącznie wieczność.

Prezydent odznaczył Łukasza Litewkę państwowym orderem

Ważnym punktem smutnego wydarzenia stało się ogłoszenie postanowienia głowy państwa. Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, aby uhonorować zmarłego polityka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Stanowi to najwyższą formę docenienia jego zaangażowania na rzecz społeczeństwa oraz niezwykłej empatii. Parlamentarzysta wspierał nie tylko czworonogi, ale ratował również ludzi ubogich i ciężko chorych, a organizowane przez niego akcje charytatywne zgromadziły ogromne fundusze, realnie wpływając na poprawę losu tysięcy potrzebujących.

Zgromadzony tłum potraktował tę okoliczność wyjątkowo, traktując to jako ostateczny dowód trwałej pamięci o jego charytatywnych inicjatywach.

Mimo wszystko największe emocje wzbudziły nie państwowe deklaracje, ale nieoficjalne zachowanie prezydenta. W świadomości żałobników zapisze się bezpośrednia reakcja Karola Nawrockiego skierowana do ojca Łukasza Litewki. Krótka, przepełniona żalem rozmowa połączona z uściskiem rąk, z dala od obiektywów aparatów, pokazała prawdziwie ludzkie oblicze w obliczu tak wielkiego dramatu.

Przebieg ceremonii pogrzebowej na cmentarzu.

Rozdzierający serce list rodziców Łukasza Litewki

Kiedy zaprezentowano publicznie przesłanie przygotowane przez matkę i ojca polityka, cały kościół zamilkł. Każdy fragment tej wiadomości ukazywał ogromne cierpienie, połączone jednocześnie z wielką rodzicielską satysfakcją. Najbliżsi wspominali go jako osobę skupioną całkowicie na bezinteresownej pomocy innym ludziom, obok których nigdy nie potrafił przejść bez żadnej reakcji.

- Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców, stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być, to my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać Ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci, zawsze dostrzegałeś, których inni mijali obojętnie

Rodzina zmarłego parlamentarzysty podkreśliła w dalszych słowach komunikatu, że ich potomek stale zauważał jednostki opuszczone przez system, walczące z brakiem środków do życia i wymagające natychmiastowego wsparcia.

- Nigdy nie odwracałeś wzroku od cierpienia drugiego człowieka. Twoje serce było schronieniem dla zwierząt, porzuconych, skrzywdzonych, zapomnianych. Byłeś opiekunem, przyjacielem, ratunkiem. W świecie pełnym pośpiechu i obojętności, ty potrafiłeś się zatrzymać i pochylić nad każdym, kto potrzebował pomocy. Jako rodzice jesteśmy z Ciebie dumni, jakim byłeś człowiekiem, dumni z twojej wrażliwości, siły i ogromnego serca

Pogrążeni w niewyobrażalnym żalu rodzice zadeklarowali ogromny podziw dla życiowych wyborów posła, kładąc szczególny nacisk na jego działalność charytatywną, która na stałe zapisze się w pamięci milionów obywateli całego kraju.

- Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz coś bezcennego. Dobro, które będzie trwać. Opłakują Cię tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramy do swojego królestwa. Synku drogi, spoczniesz obok dr Aleksandra Widery, pierwowzoru dr Tomasza Judyma, z "Ludzi Bezdomnych Żeromskiego". Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki

Ostatnie pożegnanie, z uwagą śledzone przez uczestników nabożeństwa, zawierało także wyraźne odwołanie do historycznego znaczenia lokalizacji grobowca, a także ogromną wiarę w to, że rozdzielona przez tragedię rodzina jeszcze kiedyś się zjednoczy.

- Obaj tak młodo zmarliście. Choć mija 125 lat od jego śmierci, na jego grobie wciąż ktoś zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy nas zabraknie, to dobrzy ludzie nie przejdą obok Ciebie obojętnie. Dziękujemy Ci za każdą chwilę, każdy uśmiech, obecność, miłość, za to że mogliśmy być Twoimi rodzicami. To zaszczyt nosić w sercu wspomnienie o Tobie. Nie żegnamy Cię na zawsze., Wierzymy, że gdy i na nas przyjdzie pora, spotkamy się w niebie u dobrego Boga. Spoczywaj w pokoju Synku, na zawsze będziesz częścią Nas. Twój tata, twoja mama, twoi rodzice

Te chwytające za serce zdania, które przekazał wiernym duchowny stojący przy ołtarzu, stanowiły oficjalne zakończenie pożegnania zmarłego polityka przed ołtarzem.

Biskup Artur Ważny podsumowuje życie Łukasza Litewki

Wystąpienie biskupa Artura Ważnego wywołało głębokie poruszenie wśród wszystkich gości zgromadzonych na ceremonii. Przedstawiciel Kościoła nawet nie starał się udowadniać, że jest w stanie logicznie wytłumaczyć tę przerażającą tragedię.

Słowa wydają się nawet zdradą… milczenie wydaje się najlepszą modlitwą – mówił, trafiając w sam środek bólu zgromadzonych.

Powyższe zdania doskonale odzwierciedlały stan absolutnej bezsilności towarzyszącej tak przedwczesnej śmierci młodego i perspektywicznego człowieka.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania - mówił duchowny. Biskup podkreślił ponadto, że Łukasz Litewka pełnił funkcję rzecznika dla osób na co dzień całkowicie ignorowanych przez system i innych ludzi.

Ostatnia droga i hołd mieszkańców dla Łukasza Litewki

W momencie wyprowadzania ciała z budynku sakralnego doszło do bardzo niecodziennego zjawiska. Cichą aurę rozerwały brawa, które początkowo brzmiały dość delikatnie, aby po chwili drastycznie zyskać na sile.

Nie było to jednak klasyczne zachowanie entuzjastycznej publiczności, ale forma najwyższego szacunku oraz podziękowania za niezwykłe czyny, jakich polityk dokonał za swojego życia na rzecz poszkodowanych i wykluczonych.

Identyczna sytuacja powtórzyła się w trakcie przemarszu konduktu na cmentarz. Obywatele ustawili się wzdłuż wyznaczonej trasy, bardzo często płacząc ze wzruszenia. Część z nich mocno uderzała w dłonie, podczas gdy pozostali zatapiali się w modlitwie, próbując przeżyć te chwile indywidualnie. Marsz przeciął ulice miasta, kierując się na teren pochówku przy ulicy Zuzanny, a nieustające owacje towarzyszyły zmarłemu posłowi aż na samo miejsce. Tysięczne tłumy jednoznacznie udowodniły, jak ogromną rolę pełnił w tym lokalnym środowisku.

Znany działacz ostatecznie spoczął w bliskim otoczeniu osób, którym poświęcał swój drogocenny czas.

Przejście tysięcy uczestników żałobnych na miejski cmentarz.