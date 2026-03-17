Skrzyczne to najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Wznosi się na 1257 m n.p.m.

Beskid Śląski stanowi najwyższą część województwa śląskiego i należy do Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Teren ten przyciąga turystów zalesionymi pagórkami, urokliwymi dolinami oraz gęstą siecią szlaków. Wiosną przyroda budzi się tu do życia, strumienie wzbierają po zimowych roztopach, a w lasach słychać ptasie trele. Dostępne trasy zadowolą zarówno rodziny szukające łatwych spacerów, jak i zaawansowanych piechurów oczekujących większego wysiłku.

Region zapewnia idealne warunki do odpoczynku od miejskiego hałasu. Odwiedzający mają do dyspozycji liczne trasy rowerowe, widokowe polany oraz rozległe hale. To doskonały teren na relaks i zaczerpnięcie świeżego powietrza.

Według algorytmów sztucznej inteligencji to właśnie ten masyw uchodzi za najbardziej urokliwy w całym Beskidzie Śląskim, głównie dzięki spektakularnym widokom. Jego wysokość sięga 1257 m n.p.m., co pozycjonuje go jako najwyższe wzniesienie w tym paśmie. Przy bezchmurnym niebie turyści mogą stąd dostrzec nawet ośnieżone szczyty Tatr. Tą wyjątkową górą jest oczywiście Skrzyczne.

Charakterystyczna sylwetka góry sprawia, że nie sposób pomylić jej z inną, a zlokalizowany na wierzchołku nadajnik radiowo-telewizyjny stanowi doskonały punkt orientacyjny widoczny z wielu miejsc Beskidu Żywieckiego i sąsiednich dolin. Rozłożysty masyw otaczają liczne kotliny oraz doliny górskich potoków, co potęguje jego walory krajobrazowe.

Góra dominuje na północnym krańcu głównego pasma Baraniej Góry. Jej strome zbocza gwałtownie opadają do okolicznych dolin, natomiast południowy fragment masywu obejmuje nieco niższe wzniesienia, takie jak Kopa Skrzyczeńska oraz Małe Skrzyczne. Po stronie północno-wschodniej rozciągają się kolejne pagórki, w tym Palenica, Mała Palenica, Skalite oraz Niesłychany Groń, gdzie swoje źródła mają strumienie zasilające rzekę Żylicę.

Budowa geologiczna masywu opiera się w głównej mierze na masywnych piaskowcach godulskich. Skały te formują strome, urwiste zbocza oraz liczne gruzowiska. W perspektywie Kotliny Żywieckiej góra wyraźnie odznacza się swoją kubaturą, a potężny zrąb o wysokości ponad 800 metrów potęguje wrażenie majestatu i siły natury.

Skrzyczne to prawdziwy raj dla fanów przyrody i sportów zimowych

Najwyższa góra Beskidu Śląskiego to nie tylko wspaniałe widoki, ale też ogromne zróżnicowanie świata roślin i zwierząt. Zbocza porastają gęste bory świerkowo-bukowe, a tuż pod wierzchołkiem rozpościerają się malownicze hale. Wędrówka tymi terenami to doskonała okazja do spotkania niezwykle rzadkich gatunków flory, do których zalicza się między innymi tojad mocny morawski.

W piaskowcach godulskich na przestrzeni lat uformowały się szczelinowe jaskinie oraz skalne schroniska. Największą z nich była Jaskinia Pajęcza mierząca aż 61 metrów długości, jednak dzisiaj jej eksploracja jest niemożliwa ze względu na zawał stropu. Z kolei nazwa całego masywu wywodzi się z osiemnastowiecznych legend, według których w pobliskim stawie głośno skrzeczały żaby. Zbiornik ten miał niegdyś znajdować się w siodle pomiędzy głównym wierzchołkiem a Małym Skrzycznem.

Wierzchołek przyciąga turystów znakomicie rozwiniętym zapleczem rekreacyjnym. Działa tu schronisko PTTK, strzelnica, boiska, ścianka wspinaczkowa oraz basen dla najmłodszych. Zimą stoki opanowuje Ośrodek Narciarski COS, oferujący zjazdy o różnym stopniu skomplikowania, w tym profesjonalną trasę FIS. Latem miejsce to staje się mekką dla paralotniarzy oraz miłośników ekstremalnych zjazdów rowerowych typu downhill.

Szlaki na Skrzyczne. Jak wejść na najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego?

Turyści planujący zdobycie tego popularnego wzniesienia mają do wyboru kilka atrakcyjnych wariantów podejścia. Najczęściej wybierane trasy to:

Szlak oznaczony kolorem niebieskim startujący ze Szczyrku Centrum przez halę Jaworzyna (czas wejścia: 2:25 h, zejście: 1:45 h)

Zielona trasa ze Szczyrku Centrum prowadząca przez przełęcz Becyrek (czas wejścia: 2:15 h, zejście: 1:40 h)

Czerwony wariant z Buczkowic biegnący przez Siodło pod Skalitem (czas wejścia: 3:20 h, zejście: 2:30 h)

Niebieski szlak z miejscowości Ostre (czas wejścia: 2:15 h, zejście: 1:30 h)

Zielona ścieżka w kierunku przełęczy Salmopolskiej przez Malinowską Skałę (czas wejścia: 2:15 h, zejście: 3:00 h)

Zielony szlak w stronę Baraniej Góry (czas wejścia: 2:45 h, zejście: 3:00 h)

Wizyta na tym szczycie to absolutny mus dla każdego miłośnika Beskidu Śląskiego. Wiosenne wyprawy gwarantują niezapomniane wrażenia wizualne, obcowanie z dziką naturą oraz możliwość korzystania z bardzo dobrze przygotowanej bazy turystycznej.