Żarki to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwyca licznymi zabytkami

Pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach pochodzi z 1382 roku. Rozwój miasta był nierozerwalnie związany z handlem i rzemiosłem, co potwierdza przywilej do organizowania jarmarków, nadany mieszkańcom przed ponad 450 laty. Tradycja ta jest kontynuowana do dziś – słynne targowisko miejskie, będące wizytówką gospodarczą miasta, wciąż tętni życiem. Historyczny charakter miejscowości podkreślają również nazwiska dawnych właścicieli, takie jak Myszkowscy, Korycińscy czy Steinkellerowie, które zapisały się na kartach jej dziejów. Falisto-pagórkowaty teren, zdominowany przez porośnięte lasami wzniesienia i malownicze ostańce skalne, tworzy niepowtarzalną scenerię dla tej historycznej osady.

Żarki słyną z najlepiej zachowanych judaików w regionie częstochowskim, które można odkrywać, podążając Szlakiem Kultury Żydowskiej. Jednym z jego najważniejszych punktów jest kirkut na wzgórzu Kierków, założony w 1821 roku. To jeden z największych i najciekawszych cmentarzy żydowskich na Jurze, na którym do dziś zachowało się około 1100 nagrobków. Wśród nich znajdują się unikatowe w skali Europy macewy żeliwne z końca XIX wieku.

W centrum miasta wznosi się dawna synagoga, zbudowana około 1870 roku w rzadko spotykanym stylu neoromańsko-mauretańskim. Choć budynek został przebudowany po zniszczeniach wojennych, jego fasadzie przywrócono dawny wygląd, a we wnętrzach, gdzie obecnie mieści się Dom Kultury, zachował się dawny układ sal. Dopełnieniem historycznego obrazu miasta jest kościół parafialny Świętych Szymona i Judy Tadeusza, wzniesiony w latach 1518-1522, który góruje w pobliżu rynku.

Poza dziedzictwem żydowskim Żarki oferują wiele innych atrakcji. Na przedmieściach znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. W sercu XVII-wiecznego kompleksu klasztornego Paulinów mieści się przepiękna, słynąca łaskami drewniana figurka Matki Bożej Uśmiechniętej. Tuż obok bije źródełko, którego woda uważana jest za cudowną.

Unikatem na skalę regionu jest zespół murowanych stodół, w których w każdą środę i sobotę odbywają się jarmarki. Warto również odwiedzić Muzeum Dawnych Rzemiosł, które powstało w zrewitalizowanym, stuletnim młynie i w multimedialny sposób przybliża pracę młynarza, bednarza czy kołodzieja. Niezwykłą ciekawostką jest wzgórze Laskowiec, gdzie obok ruin XVIII-wiecznego kościoła św. Stanisława umieszczono jurajskie zegary słoneczne. Odmierzają one czas nie tylko dla Żarek, ale również dla Nowego Jorku i Tokio, symbolicznie łącząc lokalną historię z odległymi metropoliami.

Tak wyglądają Żarki, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

"Śląska Żyleta" przez lata górowała nad Katowicami. Dziś jest pozostałością PRL-u