Katowice stawiają na tramwajową rewolucję! Linia na południe miasta w budowie

Katowice szykują największą inwestycję transportową w historii miasta. Już wkrótce ruszy budowa nowej, 5-kilometrowej linii tramwajowej, która połączy Centrum Przesiadkowe Brynów z południową częścią miasta, prowadząc do planowanego Centrum Przesiadkowego Kostuchna.

Co ważne, to przedsięwzięcie ma nie tylko skrócić czas dojazdu do centrum, ale też zmienić codzienną komunikację mieszkańców południowych dzielnic.

Nowa trasa umożliwi przejazd z Kostuchny do rynku w godzinach szczytu w zaledwie 25 minut. – „To będzie bez wątpienia atrakcyjna alternatywa dla samochodów i autobusów. Poprawi komfort mieszkańców i pozwoli ograniczyć ruch w centrum” – mówił Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Największa inwestycja transportowa w historii Katowic

Projekt jest realizowany w ramach obecnej perspektywy unijnej z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, a jego całkowita wartość przekracza 640 mln zł, z czego ponad 287 mln zł pochodzi z dofinansowania UE. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę linii tramwajowej, ale również nowego węzła przesiadkowego, który ułatwi podróże i integrację różnych środków transportu.

– Budowa tramwaju na południe to projekt, którego Katowice nie miały od kilkudziesięciu lat. To ważne połączenie dla mieszkańców, które znacznie poprawi skomunikowanie miasta – podkreślał wojewoda śląski, Marek Wójcik.

Linia powstanie wzdłuż istniejącej infrastruktury drogowej i będzie miała ok. 4,6 km długości. Przy niej powstanie również nowa droga rowerowa, a dzięki tramwajowi część samochodów prywatnych zostanie odciążona, co zmniejszy korki i emisję spalin.

Kiedy ruszy i jak długo potrwa budowa?

Przetarg na realizację inwestycji został ogłoszony 16 marca 2026 r. Wykonawcy mogą składać oferty do 20 kwietnia 2026 r. Na realizację zadania przewidziano 30 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza, że linia tramwajowa powinna zostać oddana do użytku w pierwszym półroczu 2029 roku.

To przedsięwzięcie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Katowic, którzy od dawna oczekiwali sprawnego połączenia południowych dzielnic z centrum. Dzięki inwestycji codzienne dojazdy staną się krótsze i wygodniejsze, a mieszkańcy zyskają nowoczesny, ekologiczny i bezpieczny transport publiczny.