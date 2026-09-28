Tajemnicza zbrodnia w Jaworznie. Mężczyzna zginął od ciosów ostrym narzędziem

W poniedziałek na terenie jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do dramatycznego w skutkach incydentu.

W wyniku ataku zginął człowiek, a napastnik najpewniej posłużył się ostrym przedmiotem.

Trwają intensywne czynności śledczych, jednak funkcjonariusze odmawiają na razie przekazywania jakichkolwiek detali.

Zabójstwo w Jaworznie. Śmiertelny atak ostrym narzędziem w dzielnicy Łubowiec

W poniedziałkowe popołudnie 28 września w Jaworznie doszło do zabójstwa. Według ustaleń portalu Kanał Miejskie Zero, atak na mieszkańca osiedla Łubowiec miał jednoznaczny charakter zbrodni z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zadane ciosy okazały się dla poszkodowanego śmiertelne.

Od wielu godzin policyjni specjaliści od kryminalistyki prowadzą w tej okolicy niezwykle drobiazgowe oględziny terenu. Funkcjonariusze działają pod ścisłym kierownictwem miejscowej prokuratury, sumiennie gromadząc wszelkie materiały mogące pomóc w ujęciu sprawcy.

Mundurowi zachowują wyjątkową wstrzemięźliwość informacyjną i nie zdradzają na razie personaliów zmarłej ofiary, ani potencjalnych powodów tej brutalnej napaści. Śledztwo znajduje się obecnie we wczesnej fazie, a okoliczności pozostają niejasne.

Sonda Jaka powinna być kara za zabójstwo? Mniej niż 25 lat 25 lat więzienia Dożywotnia kara pozbawienia wolności