Tajemnicza zbrodnia w Jaworznie. Mężczyzna zginął od ciosów ostrym narzędziem

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-28 17:08

W jaworznickiej dzielnicy Łubowiec rozegrał się prawdziwy dramat, który natychmiast postawił na nogi wszystkie lokalne służby. Z informacji przekazanych przez serwis Kanał Miejskie Zero wynika, że ofiarą brutalnego zabójstwa jest mężczyzna. Został on pozbawiony życia za pomocą ostrego narzędzia.

Kryminalistyk robi zdjęcia na miejscu zbrodni w Jaworznie. O szczegółach śledztwa przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne
  • W poniedziałek na terenie jaworznickiej dzielnicy Łubowiec doszło do dramatycznego w skutkach incydentu.
  • W wyniku ataku zginął człowiek, a napastnik najpewniej posłużył się ostrym przedmiotem.
  • Trwają intensywne czynności śledczych, jednak funkcjonariusze odmawiają na razie przekazywania jakichkolwiek detali.

Zabójstwo w Jaworznie. Śmiertelny atak ostrym narzędziem w dzielnicy Łubowiec

W poniedziałkowe popołudnie 28 września w Jaworznie doszło do zabójstwa. Według ustaleń portalu Kanał Miejskie Zero, atak na mieszkańca osiedla Łubowiec miał jednoznaczny charakter zbrodni z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zadane ciosy okazały się dla poszkodowanego śmiertelne.

Od wielu godzin policyjni specjaliści od kryminalistyki prowadzą w tej okolicy niezwykle drobiazgowe oględziny terenu. Funkcjonariusze działają pod ścisłym kierownictwem miejscowej prokuratury, sumiennie gromadząc wszelkie materiały mogące pomóc w ujęciu sprawcy.

Mundurowi zachowują wyjątkową wstrzemięźliwość informacyjną i nie zdradzają na razie personaliów zmarłej ofiary, ani potencjalnych powodów tej brutalnej napaści. Śledztwo znajduje się obecnie we wczesnej fazie, a okoliczności pozostają niejasne.

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