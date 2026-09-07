Tajemnicza śmierć Polaka nad jeziorem Garda. Znaleziono ciało 38-latka

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-07 9:22

Z Półwyspu Apenińskiego napłynęły dramatyczne wieści. W popularnym kurorcie Peschiera del Garda odnaleziono zwłoki 38-letniego obywatela naszego kraju. Jak ustalił serwis Kanał Miejskie Zero, ofiarą najprawdopodobniej jest mieszkaniec Jaworzna. Służby wstępnie podejrzewają utonięcie, ale szczegóły tego zdarzenia okrywa tajemnica, którą próbuje rozwikłać włoska policja.

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Autor: LagodiGardaCamping/ Materiały prasowe

Dramat na plaży w Peschiera del Garda. Służby znalazły ciało Polaka

Makabrycznego odkrycia dokonano w sobotę, 5 września, na terenie turystycznej miejscowości Peschiera del Garda w północnej części Włoch. Kurort ten od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem podróżników. Zgłoszenie o zwłokach leżących na brzegu w sąsiedztwie kempingu Bergamini trafiło do lokalnych służb ratunkowych około godziny 10.30. Szybka reakcja mundurowych pozwoliła na natychmiastowe zabezpieczenie terenu i wezwanie dodatkowej pomocy.

Na miejsce błyskawicznie skierowano załogi ratownictwa medycznego, patrol straży przybrzeżnej oraz policyjne radiowozy. Niestety, mimo natychmiastowo podjętej akcji, ratownikom nie udało się przywrócić czynności życiowych mężczyzny.

Funkcjonariusze z Włoch oficjalnie potwierdzili, że denat to 38-letni turysta pochodzący z Polski. Z doniesień lokalnej prasy wynika, że zmarły najprawdopodobniej spędzał urlop na polu namiotowym zlokalizowanym tuż obok plaży, na której ostatecznie odnaleziono jego zwłoki.

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Rewelacje o pochodzeniu zmarłego turysty przekazał w mediach społecznościowych Kanał Miejskie Zero. Według ustaleń tego lokalnego profilu ofiarą zagranicznej tragedii okazał się 38-latek pochodzący z Jaworzna.

W sprawie skontaktowaliśmy się z rzecznik prasową Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Mł. asp. Justyna Wiszowaty przekazała, że do tej pory do komendy nie wpłynęła informacja, że odnalezione ciało należało do mieszkańca Jaworzna.

Śledczy wstępnie zakładają, że turysta utonął w wodach jeziora. Na obecnym etapie postępowania nie sposób jednak odtworzyć ostatnich godzin życia mężczyzny ani ustalić dokładnego łańcucha wydarzeń. Włoskie służby kontynuują drobiazgowe śledztwo, aby zrekonstruować okoliczności tego fatalnego w skutkach incydentu.

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Turystyczny raj nad jeziorem Garda zamienił się w miejsce tragedii

Garda to największy słodkowodny akwen na mapie Włoch, który niezmiennie plasuje się w czołówce ulubionych celów wakacyjnych wyjazdów. Malownicze brzegi otoczone są gęstą siecią plaż, ośrodków wypoczynkowych oraz nowoczesnych kempingów. Ten unikalny klimat sprawia, że każdego roku zjeżdżają tam ogromne rzesze turystów z całej Europy.

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