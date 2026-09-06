Pijany 28-latek uciekał skradzionym motocyklem. Nocny pościg zakończył na słupie

Ucieczka przed policją w Jaworznie. Finał na betonowym słupie

Policjanci z Jaworzna podczas patrolu miasta zauważyli motocykl poruszający się bez włączonych świateł. Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli, jednak ten nie zastosował się do poleceń i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Szybko dostrzegli, że jednośladem jadą trzy osoby i żadna z nich nie ma kasku. W trakcie ucieczki kierujący wielokrotnie naruszał przepisy ruchu drogowego.

Pościg zakończył się w pobliżu skrzyżowania ulicy Sławkowskiej z Placem Świętego Jana w Jaworznie. Kierujący stracił panowanie nad jednośladem, a następnie uderzył w betonowy słup i znak drogowy. Dwoje rannych pasażerów zostało na miejscu, natomiast 28-latek podjął próbę ucieczki pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez policjantów.

- Całej trójce została udzielona pomoc medyczna, po czym, z uwagi na liczne obrażenia, zostali przewiezieni do szpitala. Policjanci od uczestników zdarzenia wyczuli alkohol. Badania potwierdziły, że wszyscy byli nietrzeźwi. 28-letni kierujący miał ponad promil alkoholu w organizmie, 28-letnia pasażerka blisko 1,5, a 41-letni pasażer ponad 2 promile. Cała trójka to mieszkańcy Sosnowca. Od kierującego pobrano również krew do badań na obecność środków odurzających – informują policjanci z Jaworzna.

Zabrali motocykl, bo nie chciało im się iść. Grozi im więzienie

Policjanci ustalili, że motocykl, na którym uciekał 28-latek, został wcześniej skradziony. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił ustalić, że za kradzieżą stali kierujący oraz jego 41-letni pasażer. Według ustaleń policji mężczyźni ukradli jednoślad, ponieważ nie chcieli wracać do domu na piechotę. Niedługo wcześniej próbowali także ukraść samochód z podziemnego parkingu galerii handlowej w Jaworznie.

Po sprawdzeniu 28-latka okazało się, że obowiązują go dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeden orzeczono na 56 miesięcy, a drugi dożywotnio. Materiał zgromadzony przez policjantów pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom szeregu zarzutów.

- 28-latek odpowie za kradzież motocykla, usiłowanie kradzieży kolejnego pojazdu, niezatrzymanie się do kontroli Policji, kierowanie w stanie nietrzeźwości, niestosowanie się do sądowych zakazów prowadzenia pojazdów oraz spowodowanie wypadku drogowego w warunkach tzw. "recydywy”. Prokurator zastosował wobec 28-letniego kierującego środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia – dodają policjanci.

41-letni pasażer usłyszał natomiast trzy zarzuty. Odpowie za udział w kradzieży motocykla oraz usiłowaniu kradzieży kolejnego pojazdu, a także za udzielenie 28-latkowi amfetaminy. Czynów tych dopuścił się w warunkach recydywy. Mężczyźnie również grozi do 10 lat więzienia.

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